По всему миру глобальный сбой IT-систем. Не работают аэропорты, авиакомпании, Windows, банки

По всему миру наблюдается глобальный IT-сбой, связанный с взаимодействием антивируса Crowdstrike и Windows. Из-за чего возникли проблемы в работе банков, аэропортов, "легла" Лондонская биржа и не только.
Все, что известно о сбое, - собрало РБК-Украина в материале РБК-Украина ниже.
По информации The Verge, в тысячи пользователей Microsoft по всему миру отображается "синий экран смерти" - сообщение системы о критическом нарушении в работе. Предварительно сбой вызвало обновление, подготовленное компанией Crowdstrike, разрабатывающей программное обеспечение для обеспечения кибербезопасности.
Bloomberg также пишет, что банки и авиакомпании по всему миру работают с перебоями после сообщения Microsoft о сбоях.
"Текущее состояние: мы продолжаем прилагать усилия для устранения последствий для нарушенных программ и служб Microsoft 365. Масштаб влияния: эта проблема может повлиять на любого пользователя, пытающегося использовать различные приложения и службы Microsoft 365", - цитирует издание Microsoft.
The Verge пишет, что устройства и серверы, на которых установлено программное обеспечение CrowdStrike, "отключаются от сети и переходят в бесконечный цикл перезагрузки".
Между тем соучредитель украинского Monobank Олег Гороховский заявил, что по всему миру глобальный IT-сбой, связанный с взаимодействием антивируса Crowdstrike и Windows.
"Множество компаний в нокдауне", - отметил Гороховский.
Таким образом, сбой задел все продукты Microsoft, что привело к серьезным сбоям в работе банков, коммунальных предприятий, авиакомпаний, средств массовой информации, телекоммуникаций, сотовой связи, интернета и т.д.
Глобальный сбой в работе облачной платформы для хранения данных Microsoft Azure привел к неполадкам в работе авиакомпаний, аэропортов, СМИ и банков, операторов связи по всему миру. О проблемах сообщается, в частности, в США, Австралии, Новой Зеландии, Великобритании, Турции, Индии и Германии.
США
В частности, из-за проблем со связью полеты приостановили три крупные авиакомпании США: Delta, United и American Airlines. Также столкнулись с проблемами Frontier Airlines, Allegiant и SunCountry.
В целом CNN насчитало отмену как минимум 130 и задержки более 200 рейсов американских авиакомпаний.
Великобритания
Лондонская фондовая биржа сейчас тоже не работает из-за киберинцидента. Также британский телеканал SkyNews был отключен от сети из-за глобального сбоя. Вместе с тем, несколько аэропортов в стране были вынуждены приостановить полеты.
Ирландия
Крупнейшая в Европе бюджетная авиакомпания из Ирландии Ryanair компания призвала пассажиров прибывать в аэропорты на три часа раньше, ссылаясь на "проблему в ИТ третьей стороны, которая находится вне контроля Ryanair и влияет на все авиакомпании, работающие в сети".
Германия
В Берлине аэропорт Берлин-Бранденбург сообщил о приостановлении выполнения рейсов из-за технического сбоя.
Испания
Также из-за "сбоя в компьютерной системе" с проблемами столкнулись аэропорты Испании. Поэтому там могут быть задержки рейсов, заявил оператор аэродрома Aena.
Турция
О глобальном сбое, из-за которого возникли проблемы с бронированием билетов и регистрацией на рейсы, также предупредила авиакомпания Turkish Airlines.
Австралия
В Австралии глобальный технический сбой затронул операторов связи, банков и авиакомпаний.
Япония
Японский McDonald's приостановил работу около трети своих ресторанов по всей стране после глобального сбоя систем.
Нидерланды
Сбои в Microsoft также сказались на работе нидерландского аэропорта Схипхол.
Индия
Тем временем в Индии фиксируют массовые задержки авиарейсов, об этом пишут ряд авиакомпаний, в частности IndiGo, Akasa Air и SpiceJet.
В Госспецсвязи уже отреагировали на проблему. Там пояснили, что сегодня утром ряд организаций в Украине и мире столкнулись с проблемой запуска компьютеров, функционирующих на операционной системе Microsoft Windows и использующих программное обеспечение CrowdStrike Falcon.
"Организации Украины, на которых повлияла отмеченная проблема, уже полностью или частично возобновили свою работу", - заявили в ведомстве.
Специалисты Госспецсвязи рекомендуют воспользоваться инструкциями CrowdStrike для быстрого решения этой проблемы:
"Рекомендуем применить указанный способ, пока CrowdStrike работает над устранением проблемы и не предоставит официальную информацию", - добавляют в Госспецсвязи.
Напомним, что в Украине сбой произошел в работе почтового оператора "Новая почта" (но компания уже возобновила свою работу), Кроме того, сбой возник в работе мобильного оператора Vodafone, банков Sense Bank (около 11:00 проблему удалось устранить) и Monobank (там невозможно создать "банку" для сбережений).
При подготовке материала использовались: публикации Bloomberg, The Telegraph, SkyNews, CNN, BBC, The Verge, пресс-служба Госспецсвязи, "Новой почты", Vodafone, Sense Bank и Телеграмм-канал соучредителя украинского Monobank Олега Гороховского.
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