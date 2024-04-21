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Усього три години на день. Енергетики звернулися до українців із важливим проханням

Фото: енергетики звернулися до українців із важливим проханням (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Енергосистема України після кількох масованих атак потребує економії споживання. Зокрема, українців просять обмежити використання електроприладів на три години увечері.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укренерго.

Так, щодня з 19:00 до 22:00 українській енергосистемі  важко витримувати баланс виробництва і споживання електроенергії.

"Щоб допомогти втримати енергосистему, не потрібно сидіти в темряві. Достатньо з 19:00 до 22:00 вмикати електроприлади по черзі та загалом ощадливо ставитись до споживання електроенергії", - йдеться у повідомленні.

Чому склалася така ситуація

Зараз після трьох масованих ракетно-дронових атак на енергосистему, можливостей виробництва електроенергії не завжди вистачає до рівня споживання. Пошкоджені електростанції не можуть зараз виробляти стільки ж електроенергії, як до ударів по них росіян. Саме тому диспетчери "Укренерго" просять про допомогу енергосистемі - знизити використання потужних електроприладів у вечірні години. 

Обстріли по Україні

Російські війська останнім часом влаштували кілька масованих атак по Україні, під час яких основний удар припав на енергетичну інфраструктуру. Наприклад, псля масштабного обстрілу України 22 березня, який став безпрецедентною атакою на енергетику країни останнім часом, Харків залишився без світла. Ворог завдав по місту понад 10 ударів.

7 квітня енергетики посилили графіки відключення світла у Харкові. Росія знову вдарила по енергетичному об'єкту в області. Як розповідав в ефірі телемарафону заступник міністра енергетики Микола Колесник, ситуація у Харкові залишається однією з найважчих.

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УкренергоВійна в УкраїніВимкнення світла