Всего три часа в день. Энергетики обратились к украинцам с важной просьбой

Энергосистема Украины после нескольких массированных атак нуждается в экономии потребления. В частности, украинцев просят ограничить использование электроприборов на три часа вечером.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укрэнерго.
Так, ежедневно с 19:00 до 22:00 украинской энергосистеме трудно выдерживать баланс производства и потребления электроэнергии.
"Чтобы помочь удержать энергосистему, не нужно сидеть в темноте. Достаточно с 19:00 до 22:00 включать электроприборы поочередно и в целом бережно относиться к потреблению электроэнергии", - говорится в сообщении.
Сейчас после трех массированных ракетно-дроновых атак на энергосистему, возможностей производства электроэнергии не всегда хватает до уровня потребления. Поврежденные электростанции не могут сейчас производить столько же электроэнергии, как до ударов по ним россиян. Именно поэтому диспетчеры "Укрэнерго" просят о помощи энергосистеме - снизить использование мощных электроприборов в вечерние часы.
Российские войска в последнее время устроили несколько массированных атак по Украине, во время которых основной удар припал на энергетическую инфраструктуру. Например, после масштабного обстрела Украины 22 марта, который стал беспрецедентной атакой на энергетику страны за последнее время, Харьков остался без света. Враг нанес по городу больше 10 ударов.
7 апреля энергетики ужесточили графики отключения света в Харькове. Россия снова ударила по энергетическому объекту в области. Как рассказывал в эфире телемарафона заместитель министра энергетики Николай Колесник, ситуация в Харькове остается одной из самых тяжелых.
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