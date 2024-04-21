Всего три часа в день. Энергетики обратились к украинцам с важной просьбой

Так, ежедневно с 19:00 до 22:00 украинской энергосистеме трудно выдерживать баланс производства и потребления электроэнергии.

"Чтобы помочь удержать энергосистему, не нужно сидеть в темноте. Достаточно с 19:00 до 22:00 включать электроприборы поочередно и в целом бережно относиться к потреблению электроэнергии", - говорится в сообщении.

Почему сложилась такая ситуация

Сейчас после трех массированных ракетно-дроновых атак на энергосистему, возможностей производства электроэнергии не всегда хватает до уровня потребления. Поврежденные электростанции не могут сейчас производить столько же электроэнергии, как до ударов по ним россиян. Именно поэтому диспетчеры "Укрэнерго" просят о помощи энергосистеме - снизить использование мощных электроприборов в вечерние часы.