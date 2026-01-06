В Усмані горить НПЗ, у Пензі підприємство: невідомі дрони масовано атакували Росію

У ніч на 6 січня невідомі дрони атакують цілу низку російських регіонів. Під ударом опинилися щонайменше Пенза, Усмань, Ленінградська область і не тільки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали.
Згідно з хронологією постів, першим під удар потрапило місто Пенза. За словами передплатників SHOT, вони почули близько 5-7 вибухів після 2 години ночі за місцевим часом. Вони також розповіли, що бачили в небі яскраві спалахи, а до цього звуки прольотів дронів.
Паралельно в соцмережах поширюються кадри, на яких, судячи з усього, зображена пожежа. Низка пабліків пишуть, що, попередньо, під удар потрапив підшипниковий завод.
Хоча пізніше деякі OSINT-канали стали стверджувати, що уражено завод ПАТ "Биосинтез", який є одним із найбільших виробників ліків на фармацевтичному ринку РФ.
Яка версія правдива - поки неясно. Офіційних коментарів влади наразі немає.
Ближче до третьої години ночі (за Києвом) у соцмережах з'явилися кадри, на яких видно велику заграву. У соцмережах стверджують, що невідомі дрони атакували НПЗ в Усмані Липецької області, після чого там почалася пожежа.
Крім того, цієї ночі так звані "Z-канали" відзвітували про придушення безпілотника в Ленінградській області.
Пропагандисти стверджують, що змогли його нейтралізувати за допомогою РЕБ, після чого поблизу села Бережки впали уламки. Причому стверджується, що уламки, зокрема, впали на території компресорної станції.
Крім вищевказаних міст, росіяни поскаржилися на вибухи в Стерлітамаку (республіка Башкортостан). На відео в соцмережах чути вибухи, але що саме потрапило під атаку, невідомо.
Також цієї ночі голосно було у Твері. Низка пабліків поширили кадри, на яких безпілотник нібито влучив у будинок. При цьому наголошується, що це могла бути або не зовсім вдала робота ППО, або РЕБ, через що дрон або ж його уламки приземлилися так, як вони приземлилися.
Нагадаємо, що Росія останнім часом дедалі частіше зазнає атак невідомих дронів. Часом неясно, звідки ці дрони, а часом про ситуацію звітує Генштаб ЗСУ.
Зокрема, 1 січня у відомстві відзвітували, що вразили нафтопереробний завод "Ільський" у Краснодарському краї РФ. Унаслідок влучання на території об'єкта було зафіксовано пожежу.
Також під удар потрапили установки підготовки нафти "Альметьєвська" в Республіці Татарстан. Ціль було уражено, а результати уточнюють.
Раніше ми писали, що на вихідних 3 і 4 січня в Москві два дні поспіль закривали столичні аеропорти через атаку невідомих дронів. У другий день у зв'язку з інцидентом було затримано близько 200 рейсів.