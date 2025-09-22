Усман Дембеле виграв "Золотий м'яч"-2025: історичний тріумф ПСЖ

Дембеле - найкращий гравець року

За підсумками минулого сезону Дембеле виграв із ПСЖ дебютний трофей Ліги чемпіонів і був визнаний найкращим гравцем головного євротурніру. Зі збірною Франції вінгер став бронзовим призером Ліги націй.

Журналісти віддали перевагу Дембеле над вінгером "Барселони" та збірної Іспанії Ламіном Ямалем, який посів друге місце в голосуванні, але отримав Kopa Trophy як найкращий молодий гравець світу.

Сильна представництво ПСЖ у топ-10

У топ-10 номінації потрапили п'ятеро гравців чинного чемпіона Ліги чемпіонів ПСЖ: Дембеле, півзахисник Вітінья, оборонці Ашраф Хакімі та Нуну Мендеш, а також воротар Джанлуїджі Доннарумма, який у міжсезоння став гравцем "Манчестер Сіті".

Француз здобув "Золотий м'яч" уперше з 2022 року. До цього серед гравців ПСЖ премію отримував лише Ліонель Мессі (2021).

Загалом французькі футболісти сумарно здобували "Золотий м'яч" вже вісім разів, повторивши рекорд Аргентини.

Айтана Бонматі - третій поспіль "Золотий м'яч"

Серед жінок нагороду отримала гравчиня "Барселони" Айтана Бонматі. Для неї це вже третій поспіль "Золотий м'яч".

У претендентках також були Ганна Гемптон, Люсі Бронз, Ева Пажор, Патрісія Гірахо, Алессія Руссо, Хлое Келлі, Алесія Путельяс та Маріона Калденті.

Найкращі клуби року

Нагороду найкращого чоловічого клубу отримав ПСЖ, який оформив требл - виграв Лігу чемпіонів, Лігу 1 та Кубок Франції.

Серед жінок найкращим клубом став лондонський "Арсенал", який здобув перемогу в жіночій Лізі чемпіонів.

Трофей Копа

Вінгер "Барселони" та збірної Іспанії Ламін Ямал вдруге поспіль виграв Трофей Копа як найкращий молодий футболіст світу.

Минулого сезону він став найкращим асистентом Ла Ліги (14 результативних передач), забив 18 голів і віддав 25 асистів у 58 матчах за клуб і збірну.

Серед жінок трофей здобула інша представниця "Барселони" - Вікі Лопес.

Найкращий тренер року

Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке отримав Трофей Йохана Кройфа як найкращий наставник сезону.

Він привів команду до перемоги в Лізі чемпіонів, Лізі 1, Кубку Франції та Суперкубку УЄФА.

Найкращий воротар року

Трофей Лева Яшина дістався італійському голкіперу Джанлуїджі Доннаруммі, який минулого сезону виграв Лігу чемпіонів із ПСЖ, а нині виступає за "Манчестер Сіті".

Серед жінок нагороду отримала голкіперка збірної Англії Ганна Гемптон.

Курйоз церемонії

Під час події організатори випадково опублікували у соцмережах торішній список номінантів на трофей Яшина, де фігурував український голкіпер Андрій Лунін.

В офіційних матеріалах була опублікована вже актуальна інформація.

Усі результати номінацій з церемонії нагородження "Золотого м'яча" 2025 року: