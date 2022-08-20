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Услуга растаможки автомобилей в "Дія" готова на 90%: когда может заработать

Фото: услуга растаможки автомобилей в "Дія" готова на 90% (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Услуга растаможки ввезенного из-за рубежа автомобиля готова на 90%. Но чтобы она заработала, Верховная рада должна принять соответствующий законопроект.

Об этом заявил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление в эфире телемарафона.

"Услуга готова на 90% технически. Несмотря на то, что еще не принят законопроект. Благодаря новому инструментарию украинцы смогут сделать все онлайн - в несколько кликов растаможить авто, которое вы купили за границей", - подчеркнул Федоров.

По его словам, благодаря цифровизации процесса уберутся все переменные составляющие стоимости процесса и пропадет в корне вся коррупция. Но для этого нужно проголосовать и изменить эту формулу. Нужно, чтобы депутаты поддержали законопроект, который разработало правительство и направило в парламент.

Сообщается, что законопроект о цифровой растаможке машин должен рассмотреть профильный комитет Верховной Рады и только потом он попадет в сессионный зал украинского парламента.

Ранее мы писали, что Кабмин разрешил передачу персональных данных за пределы Украины через "Дія". Постановлением также утвержден перечень стран, которые смогут получать такие данные.

Напомним, в приложение "Дія" планируют добавить пенсионное удостоверение и вид на постоянное или временное проживание.

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