Послуга розмитнення автомобілів в "Дії" готова на 90%: коли може запрацювати

Послуга розмитнення ввезеного з-за кордону автомобіля готова на 90%. Але щоб вона запрацювала, Верховна рада повинна прийняти відповідний законопроект.

Про це заявив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ в ефірі телемарафону.

"Послуга готова на 90% технічно. Попри те, що ще не прийнятий законопроект. Завдяки новому інструментарію українці зможуть зробити все онлайн - в кілька кліків розмитнити авто, яке ви купили за кордоном", - підкреслив Федоров.

За його словами, завдяки цифровізації процесу заберуться всі змінні складові вартості процесу і пропаде докорінно вся корупція. Але для цього потрібно проголосувати й змінити цю формулу. Потрібно, щоб депутати підтримали законопроект, який розробив уряд і направив до парламенту.

Повідомляється, що законопроект про Цифрове розмитнення машин повинен розглянути профільний Комітет Верховної Ради і тільки потім він потрапить до сесійної зали українського парламенту.