Кабмин разрешил использовать данные из "Дія" за рубежом и утвердил перечень стран

Кабинет министров разрешил передачу персональных данных за пределы Украины средствами Единого государственного веб-портала электронных услуг ("Дія"). Постановлением также утвержден перечень стран, которые смогут получать такие данные.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от 16 августа 2022 г. № 910 .

Согласно документу, данные могут передаваться для возможности использования гражданами по их желанию электронного отображения информации, содержащейся в документах, передачи электронных копий соответствующих документов, получения публичных услуг за пределами Украины.

Персональные данные могут передаваться с помощью средств Единого государственного веб-портала электронных услуг иностранным субъектам отношений, связанных с персональными данными, государств, обеспечивающих адекватную защиту персональных данных.

В то же время персональные данные не могут передаваться иностранным субъектам, зарегистрированным в государстве, признанном Верховной радой государством-агрессором или государством-оккупантом, государствах, входящих в таможенные и военные союзы с такими государствами.

Перечень государств, обеспечивающих надлежащую защиту персональных данных:

Австралия

Азербайджанская Республика

Аргентинская Республика

Буркина Фасо

Великое Герцогство Люксембург

Греческая Республика

Грузия

Государство Израиль

Ирландия

Исламская Республика Мавритания

Итальянская Республика

Канада

Княжество Андорра

Княжество Лихтенштейн

Княжество Монако

Королевство Бельгия

Королевство Дания

Королевство Испания

Королевство Марокко

Королевство Норвегия

Королевство Таиланд

Королевство Швеция

Латвийская Республика

Литовская Республика

Нидерланды

Новая Зеландия

Объединенные Арабские Эмираты

Португальская Республика

Республика Австрия

Республика Албания

Республика Болгария

Республика Босния и Герцеговина

Республика Эстония

Республика Исландия

Республика Кабо-Верде

Республика Кипр

Республика Мальта

Республика Молдова

Республика Северная Македония

Республика Польша

Республика Сан-Марино

Республика Сенегал

Республика Словения

Республика Хорватия

Республика Черногория

Румыния

Словацкая Республика

Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии

Соединенные Штаты Америки

Восточная Республика Уругвай

Тунисская Республика

Турецкая Республика

Венгрия

Федеративная Республика Германия

Финляндская Республика

Французская Республика

Чешская Республика

Швейцарская Конфедерация

Напомним, в приложение "Дія" планируют добавить пенсионное удостоверение и вид на постоянное или временное проживание.