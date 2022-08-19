Кабмин разрешил использовать данные из "Дія" за рубежом и утвердил перечень стран
Кабинет министров разрешил передачу персональных данных за пределы Украины средствами Единого государственного веб-портала электронных услуг ("Дія"). Постановлением также утвержден перечень стран, которые смогут получать такие данные.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от 16 августа 2022 г. № 910.
Согласно документу, данные могут передаваться для возможности использования гражданами по их желанию электронного отображения информации, содержащейся в документах, передачи электронных копий соответствующих документов, получения публичных услуг за пределами Украины.
Персональные данные могут передаваться с помощью средств Единого государственного веб-портала электронных услуг иностранным субъектам отношений, связанных с персональными данными, государств, обеспечивающих адекватную защиту персональных данных.
В то же время персональные данные не могут передаваться иностранным субъектам, зарегистрированным в государстве, признанном Верховной радой государством-агрессором или государством-оккупантом, государствах, входящих в таможенные и военные союзы с такими государствами.
Перечень государств, обеспечивающих надлежащую защиту персональных данных:
- Австралия
- Азербайджанская Республика
- Аргентинская Республика
- Буркина Фасо
- Великое Герцогство Люксембург
- Греческая Республика
- Грузия
- Государство Израиль
- Ирландия
- Исламская Республика Мавритания
- Итальянская Республика
- Канада
- Княжество Андорра
- Княжество Лихтенштейн
- Княжество Монако
- Королевство Бельгия
- Королевство Дания
- Королевство Испания
- Королевство Марокко
- Королевство Норвегия
- Королевство Таиланд
- Королевство Швеция
- Латвийская Республика
- Литовская Республика
- Нидерланды
- Новая Зеландия
- Объединенные Арабские Эмираты
- Португальская Республика
- Республика Австрия
- Республика Албания
- Республика Болгария
- Республика Босния и Герцеговина
- Республика Эстония
- Республика Исландия
- Республика Кабо-Верде
- Республика Кипр
- Республика Мальта
- Республика Молдова
- Республика Северная Македония
- Республика Польша
- Республика Сан-Марино
- Республика Сенегал
- Республика Словения
- Республика Хорватия
- Республика Черногория
- Румыния
- Словацкая Республика
- Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии
- Соединенные Штаты Америки
- Восточная Республика Уругвай
- Тунисская Республика
- Турецкая Республика
- Венгрия
- Федеративная Республика Германия
- Финляндская Республика
- Французская Республика
- Чешская Республика
- Швейцарская Конфедерация
Напомним, в приложение "Дія" планируют добавить пенсионное удостоверение и вид на постоянное или временное проживание.