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Кабмин разрешил использовать данные из "Дія" за рубежом и утвердил перечень стран

Новина українською →
Украина, Пятница 19 августа 2022 14:08
Кабмин разрешил использовать данные из "Дія" за рубежом и утвердил перечень стран Фото: данные из "Дія" можно передавать за рубежом (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров разрешил передачу персональных данных за пределы Украины средствами Единого государственного веб-портала электронных услуг ("Дія"). Постановлением также утвержден перечень стран, которые смогут получать такие данные.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от 16 августа 2022 г. № 910.

Согласно документу, данные могут передаваться для возможности использования гражданами по их желанию электронного отображения информации, содержащейся в документах, передачи электронных копий соответствующих документов, получения публичных услуг за пределами Украины.

Персональные данные могут передаваться с помощью средств Единого государственного веб-портала электронных услуг иностранным субъектам отношений, связанных с персональными данными, государств, обеспечивающих адекватную защиту персональных данных.

В то же время персональные данные не могут передаваться иностранным субъектам, зарегистрированным в государстве, признанном Верховной радой государством-агрессором или государством-оккупантом, государствах, входящих в таможенные и военные союзы с такими государствами.

Перечень государств, обеспечивающих надлежащую защиту персональных данных:

  • Австралия
  • Азербайджанская Республика
  • Аргентинская Республика
  • Буркина Фасо
  • Великое Герцогство Люксембург
  • Греческая Республика
  • Грузия
  • Государство Израиль
  • Ирландия
  • Исламская Республика Мавритания
  • Итальянская Республика
  • Канада
  • Княжество Андорра
  • Княжество Лихтенштейн
  • Княжество Монако
  • Королевство Бельгия
  • Королевство Дания
  • Королевство Испания
  • Королевство Марокко
  • Королевство Норвегия
  • Королевство Таиланд
  • Королевство Швеция
  • Латвийская Республика
  • Литовская Республика
  • Нидерланды
  • Новая Зеландия
  • Объединенные Арабские Эмираты
  • Португальская Республика
  • Республика Австрия
  • Республика Албания
  • Республика Болгария
  • Республика Босния и Герцеговина
  • Республика Эстония
  • Республика Исландия
  • Республика Кабо-Верде
  • Республика Кипр
  • Республика Мальта
  • Республика Молдова
  • Республика Северная Македония
  • Республика Польша
  • Республика Сан-Марино
  • Республика Сенегал
  • Республика Словения
  • Республика Хорватия
  • Республика Черногория
  • Румыния
  • Словацкая Республика
  • Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии
  • Соединенные Штаты Америки
  • Восточная Республика Уругвай
  • Тунисская Республика
  • Турецкая Республика
  • Венгрия
  • Федеративная Республика Германия
  • Финляндская Республика
  • Французская Республика
  • Чешская Республика
  • Швейцарская Конфедерация

Напомним, в приложение "Дія" планируют добавить пенсионное удостоверение и вид на постоянное или временное проживание.

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Кабинет Министров Украины
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