В условиях стагнации украинской промышленности повышать налоги недопустимо, - эксперт

"Необходимо учитывать (уровень налогообложения - ред.) с точки зрения конкурентоспособности конкретных отраслей. Отрасль горно-металлургического комплекса - это по сути одно из немногих источников как экспорта, так и поступления валюты в страну, поэтому необходимо четко формировать баланс интересов государства и бизнеса в горно-металлургическом комплексе. Но это должны быть четкие технико-экономические обоснования, которые должны учитывать все составляющие - начиная с конъюнктуры внутренних и внешних рынков, а также тарифная нагрузка, включая тарифы на перевозку грузов", - подчеркнул он.

Он отметил: европейские страны в кризисные времена снижают уровень налогообложения, формируют стимулы для того, чтобы поддержать на высоком уровне занятость и платежеспособность как населения, так и бизнеса.

"Поэтому однозначно, особенно в условиях снижения цен на сырье на внешних рынках, принимать решения о повышении рентной платы и ставки экологических выбросов, которые значительно снижают конкурентоспособность продукции - недопустимо. Особенно имея в виду, что на внешних рынках растет конкуренция в секторе горно-металлургической продукции, и производителям придется инвестировать больше", - отметил Кинах.

Он также добавил, что, законопроект способен дестабилизировать деятельность не только ГМК, но и других отраслей экономики.

"Поэтому еще раз подчеркиваю: в условиях кризиса, в том числе стагнации национальной экономики, недопустимо повышать фискальное давление на субъекты экономики, в противном случае это будет только ухудшать и социально-экономическую ситуацию, и показатели в целом промышленности Украины", - резюмировал Кинах.