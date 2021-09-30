В умовах стагнації української промисловості підвищувати податки недопустимо, - експерт

"Необхідно враховувати (рівень оподаткування – Ред.) з точки зору конкурентоспроможності конкретних галузей. Галузь гірничо-металургійного комплексу - це по суті одне з небагатьох джерел як експорту, так і надходження валюти в країну, тому необхідно чітко формувати баланс інтересів держави і бізнесу в гірничо-металургійному комплексі. Але це повинні бути чіткі техніко-економічні обґрунтування, які повинні враховувати всі складові - починаючи з кон’юнктури внутрішніх і зовнішніх ринків, а також тарифне навантаження, включаючи тарифи на перевезення вантажів", - підкреслив він.

Він зауважив: європейські країни у кризові часи знижують рівень оподаткування, формують стимули для того, щоб підтримати на високому рівні зайнятість і платоспроможність як населення, так і бізнесу.

"Тому однозначно, особливо в умовах зниження цін на сировину на зовнішніх ринках, приймати рішення про підвищення рентної плати і ставки екологічних викидів, які значно знижують конкурентоспроможність продукції - неприпустимо. Особливо маючи на увазі, що на зовнішніх ринках зростає конкуренція в секторі гірничо-металургійної продукції, і виробникам доведеться інвестувати більше", - наголосив Кінах.

Він також додав, що, законопроєкт здатен дестабілізувати діяльність не тільки ГМК, а й інших галузей економіки.

"Тому ще раз підкреслюю: в умовах кризи, у тому числі стагнації національної економіки, неприпустимо підвищувати фіскальний тиск на суб’єкти економіки, бо це буде тільки погіршувати і соціально-економічну ситуацію, і показники в цілому промисловості України", - резюмував Кінах.