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В условиях стагнации украинской промышленности повышать налоги недопустимо, - эксперт

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Киев, Четверг 30 сентября 2021 12:01
В условиях стагнации украинской промышленности повышать налоги недопустимо, - эксперт Фото: налоги (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Повышение налогов в условиях рисков от карантинных ограничений и пандемии - ложный путь, ни одна страна в мире не позволяет себе в такой период повышать фискальную нагрузку на субъекты экономики. Государство должно учитывать интересы промышленности и не допускать, чтобы из-за повышения налогов наша продукция потеряла конкурентоспособность на мировых рынках.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолия Кинаха.

"Необходимо учитывать (уровень налогообложения - ред.) с точки зрения конкурентоспособности конкретных отраслей. Отрасль горно-металлургического комплекса - это по сути одно из немногих источников как экспорта, так и поступления валюты в страну, поэтому необходимо четко формировать баланс интересов государства и бизнеса в горно-металлургическом комплексе. Но это должны быть четкие технико-экономические обоснования, которые должны учитывать все составляющие - начиная с конъюнктуры внутренних и внешних рынков, а также тарифная нагрузка, включая тарифы на перевозку грузов", - подчеркнул он.

Он отметил: европейские страны в кризисные времена снижают уровень налогообложения, формируют стимулы для того, чтобы поддержать на высоком уровне занятость и платежеспособность как населения, так и бизнеса.

"Поэтому однозначно, особенно в условиях снижения цен на сырье на внешних рынках, принимать решения о повышении рентной платы и ставки экологических выбросов, которые значительно снижают конкурентоспособность продукции - недопустимо. Особенно имея в виду, что на внешних рынках растет конкуренция в секторе горно-металлургической продукции, и производителям придется инвестировать больше", - отметил Кинах.

Он также добавил, что, законопроект способен дестабилизировать деятельность не только ГМК, но и других отраслей экономики.

"Поэтому еще раз подчеркиваю: в условиях кризиса, в том числе стагнации национальной экономики, недопустимо повышать фискальное давление на субъекты экономики, в противном случае это будет только ухудшать и социально-экономическую ситуацию, и показатели в целом промышленности Украины", - резюмировал Кинах.

Напомним, 1 июля Верховная рада приняла в первом чтении законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс (№5600), который предусматривает повышение налогов и сборов для ряда отраслей.

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Налоги Анатолий Кинах
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