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У Порошенко призвали Раду принять закон о налоге на выведенный капитал

Новости » Политика    13.05.2019 - 14:21
У Порошенко призвали Раду принять закон о налоге на выведенный капитал
Фото: Петр Порошенко (Виталий Носач/РБК-Украина)

Также президент просит ВР рассмотреть закон о публичных закупках

На этой пленарной неделе парламент должен рассмотреть ряд законопроектов, на принятии которых настаивает действующий президент Петр Порошенко, в том числе и закон о налоге на выведенный капитал. Об этом заявила представитель президента Украины в Верховной раде Ирина Луценко, передает корреспондент РБК-Украина.

По ее словам, также должен быть рассмотрен законопроект №9460, направленный на урегулирование особенностей процедуры публичных закупок.

"Предложения на эту пленарную неделю от действующего президента есть следующие. Мы предлагаем на этой пленарной неделе рассмотреть законопроект "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины о налоге на выведенный капитал" №8557. Также инициированный президентом законопроект №2413, направленный на повышение эффективности государственной регуляторной политики как одного из ключевых элементов усиления экономики", - заявила Луценко.

Представитель президента в ВР также добавила, что Петр Порошенко призывает парламент вернуться к разработке законопроекта об уголовной ответственности за незаконное обогащение, а также к вопросу о снятии депутатской неприкосновенности.

Напомним, профильный комитет парламента рекомендовал Верховной раде принять за основу законопроект №8557 "О налоге на выведенный капитал".

Комитет подчеркивал, что принятие законопроекта создаст стимул для привлечения инвестиций в экономику Украины.

Как писало РБК-Украина ранее, глава комитета Верховной рады по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина подчеркнула необходимость принятия закона о налоге на выведенный капитал.

Ранее Порошенко заявлял, что парламент должен принять закон о налоге на выведенный капитал до выборов Верховной рады осенью 2019 года. По словам главы государства, этот законопроект имеет поддержку бизнес-ассоциаций.

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