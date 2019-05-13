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Умови прийняття закону про податок на виведений капітал обговорять з МВФ

Новини » Фінанси    13.05.2019 - 14:44
Умови прийняття закону про податок на виведений капітал обговорять з МВФ
Фото: Ніна Южаніна (Віталій Носач/РБК-Україна)

З МВФ планують обговорити пошук компенсаторів очікуваних втрат держбюджету при переході на податок на виведений капітал

З представниками Міжнародного валютного фонду обговорять умови прийняття закону про податок на виведений капітал. Про це заявила голова комітету з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна, передає кореспондент РБК-Україна.

За її словами, з представниками МВФ обговорять саме питання пошуку компенсаторів очікуваних втрат державного бюджету при переході на податок на виведений капітал.

Нардеп зазначила, що податковий блок законів не включений до порядку денного цього тижня.

"Заміна податку на прибуток юридичних осіб податком на виведений капітал… я  прошу, щоб ми обов’язково розглянули законопроект у першому читанні. Надали можливість комітету доопрацьовувати його до другого читання. Адже, по-перше, приїжджає технічна місія, і у нас буде можливість обговорити з ними ті компенсатори, на яких вони наголошують", - заявила Южаніна.

Голова Верховної ради Андрій Парубій у свою чергу додав, що після консультацій з МВФ  законопроект може бути розглянуто у сесійній залі.

"Ніна Петрівна, я підтримую вашу позицію, хоча я знаю, що можуть бути застереження уряду і МВФ. Тому зніміть ці застереження, проведіть з ними консультації. Тим паче, йдеться про перше читання… Я думаю, що ми знайдемо змогу розглянути (законопроект про виведений капітал, - ред.), - заявив Парубій.

Нагадаємо, діючий президент Петро Порошенко наполягає, щоб на цьому пленарному тижні парламент розглянув проект закону про податок на виведений капітал.

Як писало РБК-Україна раніше, профільний комітет парламенту рекомендував Верховній раді прийняти за основу законопроект №8557 "Про податок на виведений капітал". Комітет підкреслював, що прийняття законопроекту створить стимул для залучення інвестицій в економіку України.

Додамо, раніше Порошенко заявляв, що парламент повинен прийняти закон про податок на виведений капітал до виборів Верховної ради восени 2019 року.

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