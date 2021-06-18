Условия для приема Украины в НАТО пока не сложились, - глава МИД Франции

Глава Министерства иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан прокомментировал стремление Украины к вступлению в НАТО. Он уверен, что пока не сложились соответствующие условия.

Об этом Ле Дриан сказал в интервью телеканалу BFMTV.

"Считаю, что в настоящий момент условия для приема Украины в НАТО не сложились", - сказал глава французской дипломатии.

Ранее сообщалось, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг требует от Украины "большего" для вступления в блок.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в день саммита НАТО заявил, что Киев сделал все для получения Плана действий по членству в альянсе.

На саммите лидеры государств Альянса подтвердили, что Украина станет членом НАТО после выполнения ПДЧ.