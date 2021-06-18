Умови для прийому України в НАТО поки не склалися, - глава МЗС Франції

Глава Міністерства закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан прокоментував прагнення України до вступу в НАТО. Він упевнений, що поки не склалися відповідні умови.

Про це Ле Дріан сказав в інтерв'ю телеканалу BFMTV.

"Вважаю, що зараз умови для прийому України в НАТО не склалися", - сказав глава французької дипломатії.

Раніше повідомлялося, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вимагає від України "більшого" для вступу в блок.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у день саміту НАТО заявив, що Київ зробив все для отримання Плану дій щодо членства в Альянсі.

На саміті лідери держав Альянсу підтвердили, що Україна стане членом НАТО після виконання ПДЧ.