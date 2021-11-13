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Условием были выборы. Лукашенко рассказал о "хорошем" предложении Путина по Донбассу

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Минск, Суббота 13 ноября 2021 14:02
Условием были выборы. Лукашенко рассказал о "хорошем" предложении Путина по Донбассу Фото: Александр Лукашенко (GettyImages)
Автор: Артем Горовенко

Лидер белорусского режима Александр Лукашенко рассказал, что у президента России Владимира Путина было якобы "хорошее" предложение по урегулированию конфликта на Донбассе. Для этого якобы нужно было всего лишь провести местные выборы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на БЕЛТА.

По его словам, он старался содействовать мирному урегулированию и помогать нынешнему президенту Украины Владимиру Зеленскому.

"Возьмите Володю Зеленского. Как к своему ребенку к нему относился. Он: "Вот это, Александр Григорьевич, куда? Вот это, а это?" Я к нему относился по-человечески, помогал! Но я понимал конфликт: он не любит Путина, не понимает. Путин жестко поставил себя. А я между ними "бегал", думал, все-таки мы же втроем, мы же славяне", - отметил Лукашенко.

Он также вспомнил, как зимой 2015 года после поражения украинской армии в Дебальцево на переговорах с Путиным в Красной Поляне обсуждалась ситуация на Донбассе. И российский президент просил передать тогдашнему украинскому президенту Петру Порошенко, что якобы был готов "сделать все для того, чтобы восстановить нормальную жизнь".

По его словам, условием было - лишь провести в Донбассе выборы.

"Местные органы власти сегодня провели выборы, завтра-послезавтра новое поколение придет и все забудется. Фашисты уничтожили 30 млн человек! Но мы же с немцами общаемся. И Путин предложил хороший вариант. Я поехал к Порошенко, по полочкам разложил. Отказаться - нельзя. Отказался. Почему? Потому что кому-то этот конфликт очень нужен! Мы понимаем сейчас, кому!", - добавил Лукашенко.

Напомним, сегодня Путин заявил, что Россия никогда не согласится с тем, что является стороной конфликта на Донбассе.

Он также отметил, что "нормандская четверка" обсуждает возможность проведения саммита.

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