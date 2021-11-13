"Нормандская четверка" обсуждает возможность провести саммит, - Путин

Лидеры стран "нормандской четверки" обсуждают возможность проведения саммита. Президент России Владимир Путин считает, что этим механизмом нужно воспользоваться для решения проблемы Донбасса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РИА Новости .

"Я пока последних настойчивых предложений на этот счет не слышал, хотя мы это обсуждаем. Я считаю, что других механизмов у нас нет, и эти механизмы, как бы тяжело ни было сегодня, сложно ни было решать проблему, но этим механизмом нужно воспользоваться. Нужно использовать для того, чтобы хотя бы приблизиться к решению проблем, о которых мы сейчас говорим", - подчеркнул Путин.

Напомним, ранее Путин заявил, что Россия никогда не согласится с утверждением о том, что является стороной вооруженного конфликта на Донбассе.

Отметим, саммиту лидеров "нормандской четверки" должна была предшествовать встреча на уровне министров. Ранее стало известно, что такую встречу предлагали провести 11 ноября, но Россия отказалась.