Путин о Донбассе: никогда не согласимся, что Россия является стороной конфликта
Президент России Владимир Путин заявил, что Москва никогда не согласится с тем, что является одной из сторон вооруженного конфликта на Донбассе. По его словам, это не закреплено в минских соглашениях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РИА Новости.
"В минских соглашениях нигде не сказано, что Россия является стороной конфликта. Мы никогда с этим не соглашались и не согласимся. Мы таковыми не являемся", - заявил Путин в интервью ВГТРК.
Напомним, ранее Путин обвинил Украину в принятии законов, которые якобы противоречат минским соглашениям по урегулированию ситуации на Донбассе.
В октябре российские СМИ сообщали, что Москва направила Киеву проект итогового документа возможной встречи Путина с Зеленским, на которой российский лидер планирует навязать Киеву диалог с "ЛДНР" и добиться отмены санкций.