Путин о Донбассе: никогда не согласимся, что Россия является стороной конфликта

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва никогда не согласится с тем, что является одной из сторон вооруженного конфликта на Донбассе. По его словам, это не закреплено в минских соглашениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РИА Новости.

"В минских соглашениях нигде не сказано, что Россия является стороной конфликта. Мы никогда с этим не соглашались и не согласимся. Мы таковыми не являемся", - заявил Путин в интервью ВГТРК.