ru ua
Сб, 13 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн

Путин о Донбассе: никогда не согласимся, что Россия является стороной конфликта

Новина українською →
Москва, Суббота 13 ноября 2021 10:24
Путин о Донбассе: никогда не согласимся, что Россия является стороной конфликта Фото: президент России Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: Александр Мороз

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва никогда не согласится с тем, что является одной из сторон вооруженного конфликта на Донбассе. По его словам, это не закреплено в минских соглашениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РИА Новости.

"В минских соглашениях нигде не сказано, что Россия является стороной конфликта. Мы никогда с этим не соглашались и не согласимся. Мы таковыми не являемся", - заявил Путин в интервью ВГТРК.

Напомним, ранее Путин обвинил Украину в принятии законов, которые якобы противоречат минским соглашениям по урегулированию ситуации на Донбассе.

В октябре российские СМИ сообщали, что Москва направила Киеву проект итогового документа возможной встречи Путина с Зеленским, на которой российский лидер планирует навязать Киеву диалог с "ЛДНР" и добиться отмены санкций.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Путин Российская Федерация Донбасс
NEWS
"Желтую" зону карантина в Украине снова расширили. В "красной" - 18 регионов
"Желтую" зону карантина в Украине снова расширили. В "красной" - 18 регионов
DAILY
"Ковидная амнистия". Как владельцам поддельных COVID-сертификатов получить прививку
Дмитрий Левицкийредактор ленты новостей "Ковидная амнистия". Как владельцам поддельных COVID-сертификатов получить прививку