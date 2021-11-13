Умовою були вибори. Лукашенко розповів про "хорошу" пропозицію Путіна щодо Донбасу

Лідер білоруського режиму Олександр Лукашенко розповів, що у президента Росії Володимира Путіна була нібито "хороша" пропозиція щодо врегулювання конфлікту на Донбасі. Для цього нібито треда було лише провести місцеві вибори.

За його словами, він намагався сприяти мирному врегулюванню і допомагати нинішньому президенту України Володимиру Зеленському.

"Візьміть Володю Зеленського. Як до своєї дитини до нього ставився. Він: "Ось це, Олександр Григорович, куди? Ось це, а це?" Я до нього ставився по-людськи, допомагав! Але я розумів конфлікт: він не любить Путіна, не розуміє. Путін жорстко поставив себе. А я між ними "бігав", думав, все-таки ми ж втрьох, ми ж слов'яни", - зазначив Лукашенко.

Він також згадав, як взимку 2015 року після поразки української армії в Дебальцевому на переговорах з Путіним у Червоній Поляні обговорювалася ситуація на Донбасі. І російський президент просив передати тодішньому українському президенту Петру Порошенку, що нібито був готовий "зробити все для того, щоб відновити нормальне життя".

За його словами, умовою було - лише провести в Донбасі вибори.

"Місцеві органи влади сьогодні провели вибори, завтра-післязавтра нове покоління прийде і все забудеться. Фашисти знищили 30 млн людей! Але ми ж з німцями спілкуємося. І Путін запропонував хороший варіант. Я поїхав до Порошенка, по поличках розклав. Відмовитися - не можна. Відмовився. Чому? Тому що комусь цей конфлікт дуже потрібен! Ми розуміємо зараз, кому!", - додав Лукашенко.