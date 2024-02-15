По усій Україні оголосили повітряну тривогу, попереджають про ракету й загрозу балістики
В усіх областях України оголосили повітряну тривогу. Попереджають рух ракети в напрямку Дніпропетровської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.
Де оголошена тривога
Станом на 10:56 мапа виглядає так:
Фото: карта тривог України (alerts.in.ua)
Що кажуть Повітряні сили
Повітряні сили попереджають про зліт російського винищувача МіГ-31К з аеродрому Саваслейка, який розташований у Нижньогородській області Росії. Літак є носієм ракет "Кинджал".
Тим часом Сили оборони Півдня заявляють про те, що Росія утримує в Чорному морі 4 кораблі, серед яких фрегат "Адмірал Макаров". Враховуючи ранкову атаку, корабель може бути готовим до пусків 6 "Калібрів".
Зафіксовано ракету
Згідно з даними Повітряних сил, в напрямку Дніпропетровської області летить ракета.
Загроза балістики
Існує загроза балістики з Бєлгородської області, Росії. Повітряні сили заявляють про повторні пуски.
Масована атака на Україну у ніч на 15 лютого
У ніч на 15 лютого російські терористи вкотре масовано атакували Україну. Ворог застосував:
- крилаті ракети повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55 - 12 ракет з літаків стратегічної авіації ТУ-95мс;
- морського базування - "Калібр", 2 ракети, які були запущені з Новоросійська, Росії;
- балістичні ракети "Іскандер-М"/KN-23, які були запущені з Воронезька, Росії;
- зенітні керовані ракети С-300, які були запущені з Бєлгородської області, Росії;
- керовані авіаційні ракети Х-59, які були запущені з тимчасово окупованих територій Запорізької області й Курської області, Росії.
Протиповітряна оборона знищила 13 ракет різних типів, а саме:
- 8 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55;
- 1 балістичну ракету "Іскандер-М"/KN-23;
- 2 крилаті ракети "Калібр";
- 2 керовані авіаційні ракети Х-59.
Усі подробиці нічної атаки ворога - в матеріалі РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.