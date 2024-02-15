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По усій Україні оголосили повітряну тривогу, попереджають про ракету й загрозу балістики

Четвер 15 лютого 2024 11:03
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По усій Україні оголосили повітряну тривогу, попереджають про ракету й загрозу балістики Фото: по усій Україні оголосили повітряну тривогу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В усіх областях України оголосили повітряну тривогу. Попереджають рух ракети в напрямку Дніпропетровської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

Де оголошена тривога

Станом на 10:56 мапа виглядає так:

По усій Україні оголосили повітряну тривогу, попереджають про ракету й загрозу балістики

Фото: карта тривог України (alerts.in.ua)

Що кажуть Повітряні сили

Повітряні сили попереджають про зліт російського винищувача МіГ-31К з аеродрому Саваслейка, який розташований у Нижньогородській області Росії. Літак є носієм ракет "Кинджал".

Тим часом Сили оборони Півдня заявляють про те, що Росія утримує в Чорному морі 4 кораблі, серед яких фрегат "Адмірал Макаров". Враховуючи ранкову атаку, корабель може бути готовим до пусків 6 "Калібрів".

Зафіксовано ракету

Згідно з даними Повітряних сил, в напрямку Дніпропетровської області летить ракета.

Загроза балістики

Існує загроза балістики з Бєлгородської області, Росії. Повітряні сили заявляють про повторні пуски.

Масована атака на Україну у ніч на 15 лютого

У ніч на 15 лютого російські терористи вкотре масовано атакували Україну. Ворог застосував:

  • крилаті ракети повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55 - 12 ракет з літаків стратегічної авіації ТУ-95мс;
  • морського базування - "Калібр", 2 ракети, які були запущені з Новоросійська, Росії;
  • балістичні ракети "Іскандер-М"/KN-23, які були запущені з Воронезька, Росії;
  • зенітні керовані ракети С-300, які були запущені з Бєлгородської області, Росії;
  • керовані авіаційні ракети Х-59, які були запущені з тимчасово окупованих територій Запорізької області й Курської області, Росії.

Протиповітряна оборона знищила 13 ракет різних типів, а саме:

  • 8 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55;
  • 1 балістичну ракету "Іскандер-М"/KN-23;
  • 2 крилаті ракети "Калібр";
  • 2 керовані авіаційні ракети Х-59.

Усі подробиці нічної атаки ворога - в матеріалі РБК-Україна.

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