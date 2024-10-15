По усій Україні оголошено повітряну тривогу: в чому причина

В усіх областях України оголосили повітряну тривогу. Попереджають про зліт ворожого винищувача МіГ-31К, який є носієм ракет "Кинджал".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.
Станом на 11:03, повітряну тривогу оголошено по усій території України.
Фото: карта повітряних тривог (alerts.in.ua)
"Ракетна небезпека по всій території України. Зліт МіГ-31К", - пишуть Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ).
Протягом останніх майже двох місяців Російська Федерація регулярно вдається до нічних ударів по території України. У ніч на 15 жовтня терористи запустили:
Загалом протиповітряній обороні (ППО) вдалось збити 12 безпілотників літальних апаратів (БпЛА). Ще чотири були втрачені внаслідок активної протидії РЕБ.
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