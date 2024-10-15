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По усій Україні оголошено повітряну тривогу: в чому причина

Ілюстративне зображення (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В усіх областях України оголосили повітряну тривогу. Попереджають про зліт ворожого винищувача МіГ-31К, який є носієм ракет "Кинджал".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

Станом на 11:03, повітряну тривогу оголошено по усій території України. 

Фото: карта повітряних тривог (alerts.in.ua) 

Причина повітряної тривоги 

"Ракетна небезпека по всій території України. Зліт МіГ-31К", - пишуть Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ). 

Обстріли України 

Протягом останніх майже двох місяців Російська Федерація регулярно вдається до нічних ударів по території України. У ніч на 15 жовтня терористи запустили: 

  • сім зенітних керованих ракет С-300/400;
  • дві керовані авіаційні ракети Х-59;
  • 17 ударних безпілотників. 

Загалом протиповітряній обороні (ППО) вдалось збити 12 безпілотників літальних апаратів (БпЛА). Ще чотири були втрачені внаслідок активної протидії РЕБ. 

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