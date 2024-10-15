По всей Украине объявлена воздушная тревога: в чем причина

По состоянию на 11:03, воздушная тревога объявлена по всей территории Украины.

Фото: карта воздушных тревог (alerts.in.ua)

Причина воздушной тревоги

"Ракетная опасность по всей территории Украины. Взлет МиГ-31К", - пишут Воздушные силы Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Обстрелы Украины

В течение последних почти двух месяцев Российская Федерация регулярно прибегает к ночным ударам по территории Украины. В ночь на 15 октября террористы запустили:

семь зенитных управляемых ракет С-300/400;

две управляемые авиационные ракеты Х-59;

17 ударных беспилотников.

В общей сложности противовоздушной обороне (ПВО) удалось сбить 12 беспилотников летательных аппаратов (БпЛА). Еще четыре были потеряны в результате активного противодействия РЭБ.