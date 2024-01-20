По усій Україні очікується сніг, на заході пориви вітру: погода на завтра: погода на завтра

Завтра, 21 січня, по усій території України очікується невеликий сніг. На дорогах попереджають про ожеледицю, а на заході про пориви вітру.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на український гідрометеорологічний центр.
"Хмарно з проясненнями. Невеликий (вночі у північних областях помірний) сніг, вдень у західних областях без опадів.На дорогах ожеледиця", - пише пресслужба.
Зазначається, що вітер південний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с, у західних областях вночі місцями пориви 15-20 м/с.
Температура:
Фото: погода на 21 січня (meteo.gov.ua)
Погода в Києві та області
"Хмарно з проясненнями. Вночі помірний, вдень невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер південний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с.", - пише пресслужба.
Температура в області вночі від -3 до -8 морозу, а вдень від -1 до -6. У Києві вночі від -3 до -5, а вдень від -1 до -3.
Сніголавинна ситуація
Значна сніголавинна небезпека (3 рівень), очікується:
Також помірна сніголавинна небезпека очікується:
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