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По всей Украине ожидается снег, на западе порывы ветра: погода на завтра

Фото: погода на завтра (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Завтра, 21 января, по всей территории Украины ожидается небольшой снег. На дорогах предупреждают о гололедице, а на западе о порывах ветра.

"Облачно с прояснениями. Небольшой (ночью в северных областях умеренный) снег, днем в западных областях без осадков, на дорогах гололедица", - пишет пресс-служба.

Отмечается, что ветер южный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с, в западных областях ночью местами порывы 15-20 м/с.

Температура:

  • на западе будет колебаться от -1 до -6 ночью и от -3 до +1 днем;
  • на севере будет колебаться от -7 до -3 ночью и от -1 до -5 днем;
  • на юге будет колебаться от -2 до -5 ночью и от -1 до +3 днем;
  • на востоке будет колебаться от -2 до -6 ночью и от -1 до -4 днем.

Фото: погода на 21 января (meteo.gov.ua)

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"Облачно с прояснениями. Ночью умеренный, днем небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер южный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с.", - пишет пресс-служба.

Температура в области ночью от -3 до -8 мороза, а днем от -1 до -6. В Киеве ночью от -3 до -5, а днем от -1 до -3.

Снеголавинная ситуация 

Значительная снеголавинная опасность (3 уровень), ожидается:

  • 20 января - на высокогорье Ивано-Франковской области;
  • 20-21 января - на высокогорье восточной части Закарпатской области.

Также умеренная снеголавинная опасность ожидается:

  • 20-21 января - на высокогорье западной и центральной части Закарпатской области;
  • 21 января - на высокогорье Ивано-Франковской области.

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