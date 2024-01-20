По всей Украине ожидается снег, на западе порывы ветра: погода на завтра

Завтра, 21 января, по всей территории Украины ожидается небольшой снег. На дорогах предупреждают о гололедице, а на западе о порывах ветра.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на украинский гидрометеорологический центр .
"Облачно с прояснениями. Небольшой (ночью в северных областях умеренный) снег, днем в западных областях без осадков, на дорогах гололедица", - пишет пресс-служба.
Отмечается, что ветер южный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с, в западных областях ночью местами порывы 15-20 м/с.
Температура:
Фото: погода на 21 января (meteo.gov.ua)
Погода в Киеве и области
"Облачно с прояснениями. Ночью умеренный, днем небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер южный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с.", - пишет пресс-служба.
Температура в области ночью от -3 до -8 мороза, а днем от -1 до -6. В Киеве ночью от -3 до -5, а днем от -1 до -3.
Снеголавинная ситуация
Значительная снеголавинная опасность (3 уровень), ожидается:
Также умеренная снеголавинная опасность ожидается:
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