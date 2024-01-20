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По усій Україні очікується сніг, на заході пориви вітру: погода на завтра: погода на завтра

Субота 20 січня 2024 17:02
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По усій Україні очікується сніг, на заході пориви вітру: погода на завтра: погода на завтра Фото: погода на завтра (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Завтра, 21 січня, по усій території України очікується невеликий сніг. На дорогах попереджають про ожеледицю, а на заході про пориви вітру.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на український гідрометеорологічний центр.

"Хмарно з проясненнями. Невеликий (вночі у північних областях помірний) сніг, вдень у західних областях без опадів.На дорогах ожеледиця", - пише пресслужба.

Зазначається, що вітер південний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с, у західних областях вночі місцями пориви 15-20 м/с.

Температура:

  • на заході коливатиметься від -1 до -6 вночі й від -3 до +1 вдень;
  • на півночі коливатиметься від -7 до -3 вночі й від -1 до -5 вдень;
  • на півдні коливатиметься від -2 до -5 вночі й від -1 до +3 вдень;
  • на сході коливатиметься від -2 до -6 вночі й від -1 до -4 вдень.

По усій Україні очікується сніг, на заході пориви вітру: погода на завтра: погода на завтра

Фото: погода на 21 січня (meteo.gov.ua)

Погода в Києві та області

"Хмарно з проясненнями. Вночі помірний, вдень невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер південний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с.", - пише пресслужба.

Температура в області вночі від -3 до -8 морозу, а вдень від -1 до -6. У Києві вночі від -3 до -5, а вдень від -1 до -3.

Сніголавинна ситуація

Значна сніголавинна небезпека (3 рівень), очікується:

  • 20 січня - на високогір'ї Івано-Франківської області;
  • 20-21 січня - на високогір'ї східної частини Закарпатської області.

Також помірна сніголавинна небезпека очікується:

  • 20-21 січня - на високогір'ї західної та центральної частини Закарпатської області;
  • 21 січня - на високогір'ї Івано-Франківської області.

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