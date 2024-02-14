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По усій території України оголосили повітряну тривогу: в чому причина

Середа 14 лютого 2024 13:24
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По усій території України оголосили повітряну тривогу: в чому причина Фото: по усій території України оголосили повітряну тривогу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В усіх областях України оголосили повітряну тривогу. Попереджають про зліт російського винищувача МіГ-31К, який є носієм ракет "Кинджал".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

Де оголошена тривога

Станом на 13:20 мапа виглядає так:

По усій території України оголосили повітряну тривогу: в чому причина

Фото: карта тривог України (alerts.in.ua)

Що кажуть Повітряні сили

Повітряні сили попереджають про зліт російського винищувача МіГ-31К з аеродрому Саваслейка, який розташований у Нижньогородській області Росії. Нагадаємо про те, що літак є носієм ракет "Кинджал".

Перед цим, о 13:14, Повітряні сили заявляли про активність тактичної авіації ворога на сході й південному сході. Попереджали про загрозу застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових регіонів.

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