По всей территории Украины объявили воздушную тревогу: в чем причина (отбой)

Во всех областях Украины объявили воздушную тревогу. Предупреждают о взлете российского истребителя МиГ-31К, который является носителем ракет "Кинжал".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог .

Где объявлена тревога

По состоянию на 13:20 карта выглядит так:

Фото: карта тревог Украины (alerts.in.ua)

Что говорят Воздушные силы

Воздушные силы предупреждают о взлете российского истребителя МиГ-31К с аэродрома Саваслейка, расположенного в Нижегородской области России. Напомним о том, что самолет является носителем ракет "Кинжал".

Перед этим, в 13:14, Воздушные силы заявляли об активности тактической авиации врага на востоке и юго-востоке. Предупреждали об угрозе применения авиационных средств поражения для прифронтовых регионов.

Отбой воздушной тревоги

По состоянию на 14:00, воздушная тревога удерживается только в Донецкой области.