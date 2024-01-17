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По усій території України очікуються дощі, попереджають про негоду: погода на завтра

Фото: на півдні та сході вночі сніг, а на заході пориви вітру (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Завтра, 18 січня, по усій території України очікуються дощі, місцями з мокрим снігом. На дорогах, крім крайнього півдня, ожеледиця.

"Вночі у західних, північних, Вінницькій, Полтавській та Харківській областях помірний сніг, на Закарпатті та місцями на Прикарпатті значний мокрий сніг з дощем, подекуди ожеледь; вдень в Україні дощ, на північному сході країни з мокрим снігом, на Закарпатті значні дощі", - пише пресслужба.

Зазначається, що вітер південно-східний з переходом на південно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с, вночі в Карпатах місцями 25 м/с.

Температура:

  • на заході коливатиметься від -4 до 0 вночі й від +3 до +8 вдень;
  • на півночі коливатиметься від -15 до -6 вночі й від +1 до +5 вдень;
  • на півдні коливатиметься від -1 до 0 вночі й від +6 до +12 вдень;
  • на сході коливатиметься від 9 до -15 вночі й від 0 до +5 вдень.

Фото: погода на 18 січня (meteo.gov.ua)

Погода в Києві та області

"Хмарно. Вночі сніг, вдень дощ. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний з переходом на південно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с.", - пише пресслужба.

Температура в області вночі від -5 до -10 морозу, а вдень від +1 до +6. У Києві вночі від -6 до -8, а вдень від +3 до +5.

Попередження про негоду 

"18 січня в Україні пориви вітру 15-20 м/с, в Карпатах значний сніг та мокрий сніг, хуртовина, на Закарпатті вночі значний мокрий сніг, вдень значний дощ; на дорогах країни, крім півдня, ожеледиця", - пише пресслужба. 

Фото: негода (facebook.com/lavyny.official)

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