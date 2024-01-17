На всей территории Украины ожидаются дожди, предупреждают о непогоде: погода на завтра

"Ночью в западных, северных, Винницкой, Полтавской и Харьковской областях умеренный снег, на Закарпатье и местами на Прикарпатье значительный мокрый снег с дождем, местами гололед; днем в Украине дождь, на северо-востоке страны с мокрым снегом, на Закарпатье значительные дожди", - пишет пресс-служба.

Отмечается, что ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с, ночью в Карпатах местами 25 м/с.

Температура:

на западе будет колебаться от -4 до 0 ночью и от +3 до +8 днем;

на севере будет колебаться от -15 до -6 ночью и от +1 до +5 днем;

на юге будет колебаться от -1 до 0 ночью и от +6 до +12 днем;

на востоке будет колебаться от 9 до -15 ночью и от 0 до +5 днем.

Фото: погода на 18 января (meteo.gov.ua)

Погода в Киеве и области

"Облачно. Ночью снег, днем дождь. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с.", - пишет пресс-служба.

Температура в области ночью от -5 до -10 мороза, а днем от +1 до +6. В Киеве ночью от -6 до -8, а днем от +3 до +5.

Предупреждение о непогоде

"18 января в Украине порывы ветра 15-20 м/с, в Карпатах значительный снег и мокрый снег, метель, на Закарпатье ночью значительный мокрый снег, днем значительный дождь; на дорогах страны, кроме юга, гололедица", - пишет пресс-служба.

Фото: непогода (facebook.com/lavyny.official)