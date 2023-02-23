UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Усім патріотам - час діяти. В ефірі кримських радіостанцій пролунало звернення Буданова

Фото: керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

В ефірі кримських та навіть деяких російських радіостанцій прозвучало звернення керівника Головного управління розвідки Кирила Буданова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відео, яке поширив речник голови Одеської військової адміністрації Сергій Братчук і "Крим. Реалії".

"До вас звертається Кирило Буданов. Україна повертає всі захоплені території - Донбас, АР Крим та весь південь України назавжди повернуться додому. Ми знайдемо кожного зрадника, де б вони не ховалися. Усі вони будуть ліквідовані. Всім патріотам - час діяти прийшов. Чекайте, ми йдемо до вас. Слава Україні!" - йшлося у повідомленні.

Тим часом ЗМІ повідомляють, що у Криму зламали ефіри радіостанцій "Супутник у Криму" та "Віра". Наразі мовлення зупинено.

Також повідомлення пролунало на деяких радіостанціях Москви та Краснодара.

Як повідомлялося раніше, учора в деяких російських містах по радіо масово оголошували повітряну тривогу. При цьому в МНС РФ заявили, що це сталося через атаку хакерів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КИрило БудановГлавное управление разведкиКрым