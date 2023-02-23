RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Всем патриотам - время действовать. В эфире крымских радиостанций прозвучало обращение Буданова

Фото: руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

В эфире крымских и даже некоторых российских радиостанций прозвучало обращение руководителя Главного управления разведки Кирилла Буданова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видео, которое распространил спикер главы Одесской военной администрации Сергей Братчук и "Крым. Реалии".

"К вам обращается Кирилл Буданов. Украина возвращает все захваченные территории - Донбасс, АР Крым и весь юг Украины навсегда вернутся домой. Мы найдем каждого предателя, где бы они не скрывались. Все они будут ликвидированы. Всем патриотам - время действовать пришло. Ждите, мы идем к вам. Слава Украине!" - говорилось в сообщении.

Тем временем СМИ сообщают, что в Крыму сломали эфиры радиостанций "Спутник в Крыму" и "Вера". В настоящее время вещание остановлено.

Также сообщение прозвучало на некоторых радиостанциях Москвы и Краснодара.

Как сообщалось ранее, вчера в некоторых российских городах по радио массово объявляли воздушную тревогу. При этом в МЧС РФ заявили, что это случилось из-за хакерской атаки.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Кирилл БудановГлавное управление разведкиКрим