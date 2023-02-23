Всем патриотам - время действовать. В эфире крымских радиостанций прозвучало обращение Буданова

"К вам обращается Кирилл Буданов. Украина возвращает все захваченные территории - Донбасс, АР Крым и весь юг Украины навсегда вернутся домой. Мы найдем каждого предателя, где бы они не скрывались. Все они будут ликвидированы. Всем патриотам - время действовать пришло. Ждите, мы идем к вам. Слава Украине!" - говорилось в сообщении.

Тем временем СМИ сообщают, что в Крыму сломали эфиры радиостанций "Спутник в Крыму" и "Вера". В настоящее время вещание остановлено.

Также сообщение прозвучало на некоторых радиостанциях Москвы и Краснодара.

Как сообщалось ранее, вчера в некоторых российских городах по радио массово объявляли воздушную тревогу. При этом в МЧС РФ заявили, что это случилось из-за хакерской атаки.

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