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Усім батькам на замітку: як зберегти меблі цілими, а дитину - в безпеці

Субота 05 липня 2025 10:44
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Усім батькам на замітку: як зберегти меблі цілими, а дитину - в безпеці Як зробити вдома безпечне середовище для малюка (фото: Freepik)
Автор: Фелікс Коркін

Поява дитини в сім’ї - це щастя, але й серйозний виклик для домашнього простору. Якщо ви не плануєте щорічний ремонт або заміну дивана після кожної творчої активності дитини, важливо знати кілька простих рішень.

РБК-Україна зібрало ефективні поради, як уберегти домашнє майно від дитячих витівок.

Як захистити м’які меблі

Діти можуть випадково зіпсувати диван або крісло навіть у віці, коли вже користуються горщиком. Плями, запахи та волога залишають сліди, які складно вивести без шкоди для оббивки. Ідеальним рішенням стане водонепроникний чохол - він убереже меблі від рідин, фарби, їжі та маркерів.

Також існують спеціальні антивандальні тканини, які мають підвищену стійкість до стирання та плям. Їх варто врахувати, якщо ви тільки обираєте меблі. А ще краще - мати змінні чохли, які легко прати.

Захист дерев’яних поверхонь

Дерево виглядає красиво, але є легкою мішенню для фломастерів, фарб та подряпин. Покриття захисним лаком може частково вберегти меблі, але не завжди достатньо ефективне.

У продажу є безпечні акрилові лаки, які не шкодять здоров’ю і підходять для дитячої кімнати. Щоб уникнути катастроф, варто виділити дитині власний столик, на якому вона зможе експериментувати без наслідків для решти меблів.

Такий підхід розвиває творчість і водночас зменшує шкоду для інтер’єру. А на решту поверхонь краще нанести захисну плівку або тримати спеціальні засоби для виведення плям під рукою.

Як уберегти вміст шухляд та шаф

Малюки обожнюють досліджувати, що заховано в комодах, шафах чи тумбочках. Щоб не втратити документи, гроші або ліки, варто обмежити доступ до таких місць.

У магазинах можна знайти різні варіанти дитячих блокаторів - від простих механічних фіксаторів до магнітних та "розумних" замків. Найкраще встановити прості механізми для речей, а для потенційно небезпечного вмісту - більш надійні системи.

Перевага сучасних блокаторів у тому, що вони не псують меблі й легко демонтуються. Це дозволяє гнучко змінювати захист у міру дорослішання дитини.

Усім батькам на замітку: як зберегти меблі цілими, а дитину - в безпеціДітей треба убезпечити від певних видів меблів (фото: Freepik)

Захист від перекидання меблів і техніки

Меблі та телевізори можуть бути небезпечними, якщо їх не закріпити належним чином. Активна дитина може потягнути за дверцята або залізти на комод - і важкий предмет може впасти.

У продажу є спеціальні ремені, якими меблі кріпляться до стіни чи підлоги. Вони витримують значні навантаження та запобігають падінню предметів. Це надзвичайно важливо для безпеки дитини, особливо коли вона починає самостійно пересуватися.

Скло та дзеркала: як уникнути небезпеки

Скляні дверцята, журнальні столики або дзеркала виглядають ефектно, але є джерелом потенційної небезпеки. Щоб захистити дитину від порізів, варто наклеїти спеціальну бронеплівку. Вона утримує уламки навіть у разі розбиття, що мінімізує ризик травм.

Плівка прозора, не впливає на освітлення приміщення і зовсім непомітна. Її також можна наклеїти на вікна, щоб посилити безпеку вдома. А крихкі предмети краще сховати подалі - діти ростуть, і рано чи пізно зможуть до них дотягнутися.

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При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: сайти Real Simple та Apartment Therapy.

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