Замість психолога: 4 домашні справи, які чудово заспокоять нерви при стресі

У час постійного стресу та тривожних новин багато людей шукають прості способи зняти напругу. І хоча домашні справи не замінять консультацію з фахівцем, деякі з них можуть стати справжньою терапією.

РБК-Україна розповідає про чотири домашні заняття, які допоможуть знизити рівень стресу й покращити самопочуття.

Помийте посуд вручну

Навіть якщо у вас є посудомийна машина, спробуйте іноді мити посуд руками. Тепла вода, аромат мила та ритмічні рухи рук заспокоюють нервову систему. Американські дослідники з’ясували, що така проста дія знижує нервозність майже на третину.

Повторювані рухи та контакт з водою активують парасимпатичну нервову систему. Вона відповідає за розслаблення й відновлення сил після стресу. А ще - це можливість побути в тиші й перезавантажити думки.

Увімкніть пилосос

Процес прибирання пилососом супроводжується рівномірним "білим шумом", який сприятливо впливає на психіку. Білий шум маскує зовнішні подразники й створює відчуття безпеки.

Такий звуковий фон допомагає мозку заспокоїтись і виробляти більше "гормонів радості". Ви менше концентруєтеся на тривожних думках і поступово розслабляєтесь.

А сам процес прибирання дає відчуття результату - це теж позитивно впливає на емоційний стан. Чиста підлога - і вже легше дихати.

Прибирання пилу - це корисний не тільки для квартири, але й для розуму процес (фото: Freepik)

Розберіть шафу

Найкращий спосіб навести порядок в голові - це навести порядок у шафі. Позбудьтеся зайвого: старого, розтягнутого, непотрібного одягу, що лише займає місце.

Складіть усе красиво, розсортуйте речі за категоріями або кольорами. Такі дії допоможуть вам відчути контроль над власним життям хоча б у дрібницях.

Порядок у шафі створює відчуття легкості й звільняє простір не тільки навколо, а й у думках. До того ж це рух, активність і досягнутий результат - усе, що потрібно для покращення настрою.

Протріть пил із поверхонь

Просте прибирання пилу може перетворитися на справжній ритуал спокою. Додайте у воду трішки ароматного засобу - так ви отримаєте ще й ефект ароматерапії. Поверхні миттєво стають чистішими, що створює відчуття задоволення.

Свіжий аромат і приємна обстановка підвищують настрій та налаштовують на позитив. Однотипні дії, як-от витирати пил, надають відчуття впорядкованості й контролю над хаосом. Це просте, але дуже ефективне рішення для стабілізації емоційного стану.