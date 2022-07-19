В США прокурорам могут расширить права для ареста российских активов

Министерство юстиции США добивается от Конгресса более широких полномочий для ареста активов российских олигархов как средства давления на Москву из-за ее вторжения в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

Старший прокурор США Эндрю Адамс, давая показания комитету Сената США по вопросам юстиции отметил, что Конгресс должен разрешить прокурорам требовать конфискации активов, которые были использованы для уклонения от санкций США, а не только доходов от уклонения от санкций.

Адамс также сказал, что срок давности для некоторых финансовых преступлений, таких как отмывание денег, следует удвоить до 10 лет.

Отмечается, что показания Адамса поступили в то время, когда Конгресс рассматривал законодательство, разрешающее направлять доходы от конфискованных активов на помощь украинцам.