ua ru
Вт, 19 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В США прокурорам могут расширить права для ареста российских активов

Новина українською →
Вторник 19 июля 2022 19:32
В США прокурорам могут расширить права для ареста российских активов Фото: в США прокурорам могут расширить права для ареста российских активов (УНИАН)
Автор: Елизавета Драбкина

Министерство юстиции США добивается от Конгресса более широких полномочий для ареста активов российских олигархов как средства давления на Москву из-за ее вторжения в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Старший прокурор США Эндрю Адамс, давая показания комитету Сената США по вопросам юстиции отметил, что Конгресс должен разрешить прокурорам требовать конфискации активов, которые были использованы для уклонения от санкций США, а не только доходов от уклонения от санкций.

Адамс также сказал, что срок давности для некоторых финансовых преступлений, таких как отмывание денег, следует удвоить до 10 лет.

Отмечается, что показания Адамса поступили в то время, когда Конгресс рассматривал законодательство, разрешающее направлять доходы от конфискованных активов на помощь украинцам.

Напомним, ЕС готовит новый пакет санкций против России, в котором будет ограничение на золото, новые санкционные списки и закрытие лазеек.

Также ЕС может ввести дополнительные санкции против "Сбербанка".

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Санкции против России
NEWS
Стало известно, какую должность может получить Венедиктова
Стало известно, какую должность может получить Венедиктова
DAILY
Паспортная оккупация. Зачем Путин хочет массово раздавать украинцам гражданство РФ
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Паспортная оккупация. Зачем Путин хочет массово раздавать украинцам гражданство РФ