У США прокурорам можуть розширити права для арешту російських активів
Міністерство юстиції США домагається від Конгресу ширших повноважень для арешту активів російських олігархів як засобу тиску на Москву через її вторгнення в Україну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
Старший прокурор США Ендрю Адамс, даючи свідчення комітету Сенату США з питань юстиції зазначив, що Конгрес повинен дозволити прокурорам вимагати конфіскації активів, що були використані для ухилення від санкцій США, а не лише доходів від ухилення від санкцій.
Адамс також сказав, що термін давності для деяких фінансових злочинів, таких як відмивання грошей, слід подвоїти до 10 років.
Зазначається, що свідчення Адамса надійшли в той час, коли Конгрес розглядав законодавство, що дозвоить направляти доходи від конфіскованих активів на допомогу українцям.
Нагадаємо, ЄС готує новий пакет санкцій проти Росії, у якому буде обмеження на золото, нові санкційні списки і закриття лазівок.
Також ЄС може впровадити додаткові санкції проти "Сбербанку".