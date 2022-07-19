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У США прокурорам можуть розширити права для арешту російських активів

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Вівторок 19 липня 2022 19:32
У США прокурорам можуть розширити права для арешту російських активів Фото: У США прокурорам можуть розширити права для арешту російських активів (УНІАН)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Міністерство юстиції США домагається від Конгресу ширших повноважень для арешту активів російських олігархів як засобу тиску на Москву через її вторгнення в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Старший прокурор США Ендрю Адамс, даючи свідчення комітету Сенату США з питань юстиції зазначив, що Конгрес повинен дозволити прокурорам вимагати конфіскації активів, що були використані для ухилення від санкцій США, а не лише доходів від ухилення від санкцій.

Адамс також сказав, що термін давності для деяких фінансових злочинів, таких як відмивання грошей, слід подвоїти до 10 років.

Зазначається, що свідчення Адамса надійшли в той час, коли Конгрес розглядав законодавство, що дозвоить направляти доходи від конфіскованих активів на допомогу українцям.

Нагадаємо, ЄС готує новий пакет санкцій проти Росії, у якому буде обмеження на золото, нові санкційні списки і закриття лазівок.

Також ЄС може впровадити додаткові санкції проти "Сбербанку".

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