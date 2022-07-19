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ЕС может ввести дополнительные санкции против Сбербанка, - Bloomberg

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Брюссель, Вторник 19 июля 2022 15:46
ЕС может ввести дополнительные санкции против Сбербанка, - Bloomberg Фото: российский "Сбербанк" может попасть под расширенные санкции (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Илона Свиридова

Европейский союз может расширить санкции против крупнейшего российского банка - "Сбербанка".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Издание со ссылкой на источники пишет, что дополнительные меры, помимо отключения от международной платежной системы SWIFT, будут включать полную заморозку активов. Предполагается, что эти санкции могут вступить в силу через шесть месяцев.

Отметим, на данный момент ЕС готовит пакет с исключениями для подсанкционных банков, через которые будут проводиться расчеты за продукты питания и сельскохозяйственные товары.

Напомним, ранее РБК-Украина подробнее писало, что войдет в седьмой пакет санкций против Российской Федерации за военное вторжение в Украину.

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