Из-за усиления агрессивной риторики. Эстония призывала своих граждан избегать поездок в РФ

Граждан Эстонии призвали избегать любых поездок в Россию. В частности, из-за значительно возросшей в последние дни агрессивной риторикой Кремля в отношении Таллинна.
Об этом заявил министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Эстонии.
Он также призвал граждан Эстонии, которым предстоит короткая поездка в Россию, серьезно задуматься о необходимости пребывания в стране.
"Россия находится в состоянии войны с Украиной, и нельзя исключать провокации против граждан Эстонии", - заявил министр.
Напомним, Украина и Эстония согласовали шаги в отношении возможного запрета на выдачу виз российским туристам для поездок в страны ЕС.
Отметим, именно Эстония является одним из наиболее активных инициаторов визового бана для граждан Российской Федерации. И предлагает ввести его уже в восьмом пакете свете.
В то же время в самом Евросоюзе данную инициативу не считают хорошей идеей.