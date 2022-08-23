Из-за усиления агрессивной риторики. Эстония призывала своих граждан избегать поездок в РФ

Он также призвал граждан Эстонии, которым предстоит короткая поездка в Россию, серьезно задуматься о необходимости пребывания в стране.

"Россия находится в состоянии войны с Украиной, и нельзя исключать провокации против граждан Эстонии", - заявил министр.

Напомним, Украина и Эстония согласовали шаги в отношении возможного запрета на выдачу виз российским туристам для поездок в страны ЕС.

Отметим, именно Эстония является одним из наиболее активных инициаторов визового бана для граждан Российской Федерации. И предлагает ввести его уже в восьмом пакете свете.

В то же время в самом Евросоюзе данную инициативу не считают хорошей идеей.