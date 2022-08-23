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Через посилення агресивної риторики. Естонія закликала своїх громадян уникати поїздок до РФ

Фото: міністра закордонних справ Естонії Урмаса Рейнсалу (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Громадян Естонії закликали уникати будь-яких поїздок до Росії. Зокрема, через значно збільшену в останні дні агресивну риторику Кремля щодо Таллінна.

Про це заявив міністра закордонних справ Естонії Урмаса Рейнсалу, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС Естонії.

Він також закликав громадян Естонії, яким належить коротка поїздка в Росію, серйозно задуматися про необхідність перебування в країні.

"Росія перебуває у стані війни з Україною, і не можна виключати провокації проти громадян Естонії", - заявив міністр.

Нагадаємо, Україна та Естонія узгодили кроки щодо можливої заборони на видачу віз російським туристам для поїздок до країн ЄС.

Зазначимо, саме Естонія є одним з найбільш активних ініціаторів візового бана для громадян Російської Федерації. І пропонує ввести його вже у восьмому пакеті.

Разом з тим в самому Євросоюзі дану ініціативу не вважають гарною ідеєю.

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