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Из-за усиления агрессивной риторики. Эстония призывала своих граждан избегать поездок в РФ

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Таллинн, Вторник 23 августа 2022 14:39
Из-за усиления агрессивной риторики. Эстония призывала своих граждан избегать поездок в РФ Фото: министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Граждан Эстонии призвали избегать любых поездок в Россию. В частности, из-за значительно возросшей в последние дни агрессивной риторикой Кремля в отношении Таллинна.

Об этом заявил министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Эстонии.

Он также призвал граждан Эстонии, которым предстоит короткая поездка в Россию, серьезно задуматься о необходимости пребывания в стране.

"Россия находится в состоянии войны с Украиной, и нельзя исключать провокации против граждан Эстонии", - заявил министр.

Напомним, Украина и Эстония согласовали шаги в отношении возможного запрета на выдачу виз российским туристам для поездок в страны ЕС.

Отметим, именно Эстония является одним из наиболее активных инициаторов визового бана для граждан Российской Федерации. И предлагает ввести его уже в восьмом пакете свете.

В то же время в самом Евросоюзе данную инициативу не считают хорошей идеей.

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