Через посилення агресивної риторики. Естонія закликала своїх громадян уникати поїздок до РФ

Громадян Естонії закликали уникати будь-яких поїздок до Росії. Зокрема, через значно збільшену в останні дні агресивну риторику Кремля щодо Таллінна.

Про це заявив міністра закордонних справ Естонії Урмаса Рейнсалу, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС Естонії .

Він також закликав громадян Естонії, яким належить коротка поїздка в Росію, серйозно задуматися про необхідність перебування в країні.

"Росія перебуває у стані війни з Україною, і не можна виключати провокації проти громадян Естонії", - заявив міністр.

Нагадаємо, Україна та Естонія узгодили кроки щодо можливої заборони на видачу віз російським туристам для поїздок до країн ЄС.

Зазначимо, саме Естонія є одним з найбільш активних ініціаторів візового бана для громадян Російської Федерації. І пропонує ввести його вже у восьмому пакеті.

Разом з тим в самому Євросоюзі дану ініціативу не вважають гарною ідеєю.