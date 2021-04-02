Усиление войск НАТО вокруг Украины потребует дополнительных мер от России, - Кремль

В Кремле отреагировали на слова замглавы Офиса президента Украины Романа Машовца о необходимости повышения боеготовности граничащих с Украиной стран НАТО. Россия будет готовить дополнительные меры.
Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает агенство ТАСС.
По его словам, Россия примет дополнительные меры по обеспечению своей безопасности в случае усиления войск НАТО вокруг Украины.
"Безусловно, такое развитие сценария привело бы к дальнейшему росту напряженности вблизи российских границ. Конечно, это потребует дополнительных мер от российской стороны по обеспечению ее безопасности", - сказал он.
Отметим, главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак заявлял, что Россия стягивает войска к украинской границе, готовясь к учениям в Брянске и оккупированном Крыму.
Кроме того, украинская разведка сообщила, что Москва завершает подготовку мероприятий для провокации украинских военных, чтобы начать наступление вглубь территории Украины.
Напомним, Владимир Зеленский отреагировал на то, что Россия стягивает войска к украинской границе. Зеленский считает, что армия готова к любым провокациям.
При этом у президента России Владимира Путина ответили, что перемещение войск по российской территории не должно беспокоить соседние страны.