Посилення військ НАТО навколо України вимагатиме додаткових заходів від Росії, - Кремль

За його словами, Росія прийме додаткові заходи щодо забезпечення своєї безпеки в разі посилення військ НАТО навколо України.

"Безумовно, такий розвиток сценарію призвів би до подальшого зростання напруженості поблизу російських кордонів. Звичайно, це вимагатиме додаткових заходів від російської сторони щодо забезпечення її безпеки", - сказав він.

Зазначимо, головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак заявляв, що Росія стягує війська до українського кордону, готуючись до навчань в Брянську і окупованому Криму.

Крім того, українська розвідка повідомила, що Москва завершує підготовку заходів для провокації українських військових, щоб почати наступ вглиб території України.