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Усиление похолодания и местами - дожди: прогноз погоды в Украине на сегодня

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Украина, Вторник 21 сентября 2021 08:00
Усиление похолодания и местами - дожди: прогноз погоды в Украине на сегодня Фото: в Украине 21 сентября ожидается усиление похолодания и местами дожди (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 21 сентября в Украине ожидается еще большее похолодание. Дожди частично накроют северную, восточную и южную часть страны, местами температура снизится до +6 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Украинского гидрометцентра.

Погода в Украине

Так, в северных областях столбики термометра днем покажут +6 +10 градусов, а ночью опустятся до +3 +6. В Черниговской и Сумской областях ожидаются дожди на протяжении всех суток.

На Западе температура воздуха днем составит +6 +13 градусов, ночью +3 +7. Осадков не прогнозируется, синоптики обещают ясную и солнечную погоду.

В восточных областях днем температура воздуха составит +10 +17, а ночью упадет до +5 +9 градусов. В Донецкой и Харьковской области дождливо.

В южной части прогнозируются местами осадки. Дожди пройдут в Запорожской, Херсонской областях и в г. Симферополь. Температура будет достигать + 12 +18 днем, а ночью снизится до +6 + 12.

В центре страны ясно и без осадков, столбики термометра днем покажут +8 +11 градусов, а ночью упадут до +4 +7 градусов.

Усиление похолодания и местами - дожди: прогноз погоды в Украине на сегодня

Погода в Киеве

В столице ночью прогнозируют дождь в течение всех суток. Температура воздуха составит днем +7 +9 градусов, а ночью +4 +6.

Усиление похолодания и местами - дожди: прогноз погоды в Украине на сегодня

Напомним, на этой неделе в Украине прогнозируется значительное похолодание, в отдельных регионах синоптики предупреждают о ночных заморозках 22 и 23 сентября.

Отметим, вчера в Карпатах зафиксировали понижение температуры до 0 градусов.

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Погода в Украине Укргидометцентр
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