Заморозки снова идут в Украину: где их ожидать

На этой неделе в Украине прогнозируется значительное похолодание. В отдельных регионах синоптики предупреждают о ночных заморозках 22 и 23 сентября.

Так, ночью 22 сентября синоптики прогнозируют заморозки в западных областях.

Кроме того, 23 сентября до всей стране, кроме юга, востока и Закарпатья на поверхности почвы ожидаются заморозки 0-3 ° (І уровень опасности, желтый).

Между тем, ночью 23 сентября в Киевской области синоптики также обещают резкое похолодание до 0-3 градусов.



