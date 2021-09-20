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Заморозки снова идут в Украину: где их ожидать

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Украина, Понедельник 20 сентября 2021 12:51
Заморозки снова идут в Украину: где их ожидать Фото: в Украине ожидаются заморозки 22-23 сентября (pixabay)
Автор: Мария Кучерявец

На этой неделе в Украине прогнозируется значительное похолодание. В отдельных регионах синоптики предупреждают о ночных заморозках 22 и 23 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.

Так, ночью 22 сентября синоптики прогнозируют заморозки в западных областях.

Кроме того, 23 сентября до всей стране, кроме юга, востока и Закарпатья на поверхности почвы ожидаются заморозки 0-3 ° (І уровень опасности, желтый).

Между тем, ночью 23 сентября в Киевской области синоптики также обещают резкое похолодание до 0-3 градусов.


Напомним, сегодня в Карпатах зафиксировали снижение температуры до 0 градусов.

Добавим, синоптики прогнозируют усиление похолодания в Украине завтра, 21 сентября.

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