ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Температура воздуха в Украине упала до 0 градусов: где именно 

Новина українською →
Украина, Понедельник 20 сентября 2021 11:05
Температура воздуха в Украине упала до 0 градусов: где именно  Фото: в Карпатах зафиксировали снижение температуры до 0 градусов (facebook .com/chornogora)
Автор: Мария Кучерявец

В Украине температура воздуха опустилась до 0 градусов. Такое снижение было зафиксировано в Карпатах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Черногорский горный поисково-спасательный пост.

В частности, спад температуры обнаружили сегодня на горе Поп Иван Черногорский, расположенной на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей.

"По состоянию на 10: 20 20.09 на г. Поп Иван Черногорский облачно, дождь, ветер юго-западный, 3-4 м/с., температура окружающей среды 0 градусов," - говорится в сообщении.

Напомним, завтра, 21 сентября синоптики прогнозируют усиление похолодания в Украине, в некоторых регионах температура воздуха днем опустится до +6.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине Карпаты
NEWS
В Украине начали действовать новые правила карантина. 10 главных фактов 
В Украине начали действовать новые правила карантина. 10 главных фактов 
DAILY
Сергей Наев: РФ в любое время может перейти к боевым действиям на Юге Украины
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Сергей Наев: РФ в любое время может перейти к боевым действиям на Юге Украины