Температура воздуха в Украине упала до 0 градусов: где именно
Фото: в Карпатах зафиксировали снижение температуры до 0 градусов (facebook .com/chornogora)
В Украине температура воздуха опустилась до 0 градусов. Такое снижение было зафиксировано в Карпатах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Черногорский горный поисково-спасательный пост.
В частности, спад температуры обнаружили сегодня на горе Поп Иван Черногорский, расположенной на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей.
"По состоянию на 10: 20 20.09 на г. Поп Иван Черногорский облачно, дождь, ветер юго-западный, 3-4 м/с., температура окружающей среды 0 градусов," - говорится в сообщении.
Напомним, завтра, 21 сентября синоптики прогнозируют усиление похолодания в Украине, в некоторых регионах температура воздуха днем опустится до +6.