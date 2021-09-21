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Посилення похолодання і місцями - дощі: прогноз погоди в Україні на сьогодні

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Україна, Вівторок 21 вересня 2021 08:00
Посилення похолодання і місцями - дощі: прогноз погоди в Україні на сьогодні Фото: в Україні 21 вересня очікується посилення похолодання та подекуди дощі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 21 вересня в Україні очікується ще більше похолодання. Дощі частково накриють північну, східну та південну частину країни, місцями температура знизиться до +6 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Українського гідрометцентру.

Погода в Україні

Так, у північних областях стовпчики термометра вдень покажуть +6 +10 градусів, а вночі опустяться до +3 +6. У Чернігівській та Сумській областях очікуються дощі протягом усієї доби.

На Заході температура повітря вдень становитиме +6 +13 градусів, вночі +3 +7. Опадів не прогнозується, синоптики обіцяють ясну та сонячну погоду.

У східних областях вдень температура повітря складатиме +10 +17, а вночі впаде до +5 +9 градусів. У Донецькій та Харківській області дощитиме.

У південній частині прогнозуються місцями опади. Дощі пройдуть в Запорізькій, Херсонській областях та в м. Сімферополь. Температура сягатиме +12 +18 вдень, а вночі знизиться до +6 +12.

У центрі країни ясно та без опадів, стовпчики термометра вдень покажуть +8 +11 градусів, а вночі впадуть до +4 +7 градусів.

Посилення похолодання і місцями - дощі: прогноз погоди в Україні на сьогодні

Погода в Києві

У столиці вночі прогнозують дощ протягом усіє доби. Температура повітря становитиме вдень +7 +9 градусів, а вночі +4 +6.

Посилення похолодання і місцями - дощі: прогноз погоди в Україні на сьогодні

Нагадаємо, цього тижня в Україні прогнозується значне похолодання, в окремих регіонах синоптики попереджають про нічні заморозки 22 і 23 вересня.

Зазначимо, вчора в Карпатах зафіксували зниження температури до 0 градусів.

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Погода в Україні Укргидометцентр
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