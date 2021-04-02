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Усиление обстрелов на Донбассе не повод призывать резервистов, - Завитневич

Автор: Олег Черныш, Игорь Литвиненко

Призыв резервистов на фронт возможен лишь в случае "резкого обострения" ситуации на Донбассе. Усиление обстрелов не повод призывать на передовую "армию ветеранов".

Об этом заявил глава парламентского комитета по нацбезопасности Александр Завитневич, говорится в материале РБК-Украина "Армия ветеранов. Для чего Рада разрешила "мгновенную мобилизацию" резервистов".

"Усиление обстрелов на линии разграничения не является основанием для призыва резервистов", - уверен Завитневич.

Он добавил, что для поддержания навыков резервистов и стимулирования их заключать контракты на службу - ежегодно планируют проводить сборы для около 20-25 тысяч человек.

Напомним, днями Верховная рада одобрила во втором чтении законопроект, который позволит в случае необходимости за сутки мобилизовать резервистов.

Также РБК-Украина писало, что 1 апреля в стране стартовал весенний призыв в армию. В течение апреля-июня на службу планируют призвать более 14 тысяч человек.

Отметим, днями главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак заявил, что Россия стягивает войска к украинской границе.

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Новости Украины ДонбассрезервистыПризыв в армию
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