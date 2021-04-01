В Украине начинается весенний призыв в армию
Сегодня в Украине стартует весенний призыв на срочную военную службу. Он продлится до конца июня.
Всего на службу в течение апреля-июня планируют призвать 14 246 человек.
Из общего числа призывников в Вооруженные силы планируют набрать - 6500 человек, в Государственную специальную службу транспорта - 600 человек, в Национальную гвардию - 4646 лиц, Госпогранслужбу - 2500 человек.
Объем расходов на одного призывника составляет 4 633 гривны, из них 4540 гривен - для выплаты денежной помощи гражданам Украины, которые призываются на срочную военную службу.
Так, сегодня призывные комиссии начнут работу.
Напомним, весной 2020 года на срочную службу призвали 16 460 украинцев.
Отметим, Верховная рада одобрила во втором чтении законопроект №3553 о создании территориальных центров комплектования и соцподдержки. Этот закон позволит в случае необходимости за сутки мобилизовать резервистов.