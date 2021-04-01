В Украине начинается весенний призыв в армию

Сегодня в Украине стартует весенний призыв на срочную военную службу. Он продлится до конца июня.

Об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба ВСУ .

Всего на службу в течение апреля-июня планируют призвать 14 246 человек.

Из общего числа призывников в Вооруженные силы планируют набрать - 6500 человек, в Государственную специальную службу транспорта - 600 человек, в Национальную гвардию - 4646 лиц, Госпогранслужбу - 2500 человек.

Объем расходов на одного призывника составляет 4 633 гривны, из них 4540 гривен - для выплаты денежной помощи гражданам Украины, которые призываются на срочную военную службу.

Так, сегодня призывные комиссии начнут работу.