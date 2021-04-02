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Посилення обстрілу на Донбасі не привід закликати резервістів, - Завітневич

Автор: Олег Черниш, Ігор Литвиненко

Призов резервістів на фронт можливий лише в разі різкого загострення ситуації на Донбасі. Посилення обстрілу не привід закликати на передову "армію ветеранів".

Про це заявив голова парламентського комітету з нацбезпеки Олександр Завітневич, йдеться в матеріалі РБК-Україна "Армія ветеранів. Для чого Рада дозволила "миттєву мобілізацію" резервістів".

"Посилення обстрілу на лінії розмежування не є підставою для призову резервістів", - упевнений Завітневич.

Він додав, що для підтримання навичок резервістів і стимулювання їх укладати контракти на службу - щорічно планують проводити збори для близько 20-25 тисяч осіб.

Нагадаємо, днями Верховна рада схвалила в другому читанні законопроект, який дозволить у разі потреби за добу мобілізувати резервістів.

Також РБК-Україна писало, що 1 квітня в країні стартував весняний призов в армію. Протягом квітня-червня на службу планують призвати понад 14 тисяч осіб.

Зазначимо, днями головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак заявив, що Росія стягує війська до українського кордону.

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