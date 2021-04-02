Армия ветеранов. Для чего Рада разрешила "мгновенную мобилизацию" резервистов

Верховная рада ввела новый вид воинской повинности для украинцев – мобилизацию резервистов. Теперь их могут по решению президента отправить на фронт. Правда, обещают, что это коснется только тех, у кого уже есть боевой опыт. Подробнее – ниже в материале РБК-Украина.

В период эскалации в Крыму и на Донбассе в 2014-2015 годах украинская власть активно использовала единственный доступный и достаточно оперативный механизм пополнения рядов ВСУ – мобилизацию военнообязанных. Всего провели шесть волн такой мобилизации, под нее попали около 200 тысяч человек.

При этом сама процедура, несмотря на заявленную срочность, проходит не так уж быстро. Сначала президенту необходимо издать указ о мобилизации, а затем в течение двух дней этот документ должна рассмотреть и утвердить Верховная рада.

С 17 марта 2014 года, когда первый такой указ издал и.о. главы государства Александр Турчинов, в Украине действует особый период. Впрочем, это никак не повлияло на ускорение призыва граждан в войска. Новый закон от команды Зеленского в корне меняет эту ситуацию. И происходит это на фоне стягивания российских войск к украинским границам и сообщений разведки о возможной эскалации на Донбассе.

Призыв по-новому

Почти год назад, в мае 2020 года, Зеленский подал в парламент законопроект №3553. Он предполагает новый инструмент для быстрого ответа на наступление противника. На время особого периода глава государства как Верховный главнокомандующий получает право единолично объявлять призыв резервистов. Рада приняла этот документ на внеочередном заседании 30 марта.

Интересно, что закон прямо не говорит только о резервистах первой очереди, то есть наиболее опытных и подготовленных бойцах – ветеранах с опытом участия в боевых действиях. Но в парламенте уверяют, что прежде всего речь идет именно о них.

"Ходит много слухов, что это позволит ловить на улицах людей для призыва – это полная ерунда", – сказал РБК-Украина глава комитета по нацбезопасности Александр Завитневич ("Слуга народа").

Владимир Зеленский на параде по случаю Дня Независимости (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

Призыв резервистов будет проходить только по согласованию с Главнокомандующим ВСУ, сейчас этот пост занимает генерал Руслан Хомчак.

Новый закон также полностью меняет систему военкоматов. Теперь это Центры комплектования и социальной поддержки с более широкими полномочиями по "отлову" призывников. В частности, к этому процессу на законных основаниях смогут привлекать полицию.

Персональные данные всех военнообязанных будут заносить в Единый реестр в обязательном порядке. Кроме того, существенно ужесточили наказание для "уклонистов". Штрафы возрастают в десятки раз – до почти 12 тысяч гривен, а резервистам, которые не хотят возвращаться на фронт, и вовсе грозит до пяти лет тюрьмы.

Организация "Юридическая сотня", которая помогает военным и ветеранам, считает такое наказание слишком жестким. Особенно учитывая, что основания, сроки и критерии их повторного призыва на службу в законе прописаны слишком туманно.

"Учитывая эти факторы, уголовная ответственность со сроком заключения за уклонение от призыва лиц, призываемых во время особого периода, является чрезмерной", – уточнила изданию координатор аналитического направления "Юрсотни" Виктория Ивасык.

Но основная опасность, по мнению юристов, кроется в том, что президент получает право единолично решать, когда и на сколько призывать в армию тех, кто уже отслужил. Представитель "Юридической сотни" называет эту ситуацию "двойным выполнением конституционного долга".

Кроме того, правозащитники указывают на нарушение прав ветеранов на мирную жизнь и работу. Так как работодатель может отказать резервисту в трудоустройстве, опасаясь, что его сотрудника в любой момент на неограниченный срок заберут на войну.

Армия лучших

"Информация о призыве на службу неограниченное количество раз и на неограниченный период не соответствует действительности", – заявил РБК-Украина Александр Завитневич.

По его словам, в законе заложены необходимые меры, чтобы избежать подобных ситуаций. В частности, запрещено повторно призывать резервиста, если он уже больше года отслужил в рамках такого призыва ранее. Таких смогут мобилизовать только с их согласия.

Депутат также обращает внимание, что на призванных ветеранов будет распространяться весь комплекс социальных льгот и гарантий, предусмотренных для обычных мобилизованных.

По состоянию на 1 января текущего года, отмечает Завитневич, добровольно заключили контракты о прохождении службы в военном резерве 11,2 тысячи ветеранов. Из них около 5% – с боевыми воинскими частями.

"Согласно Концепции военной кадровой политики в ВСУ на период до 2025 года, в условиях продолжения действия особого периода, планируется иметь на учете общую численность оперативного резерва на уровне около 250 тысяч человек", – рассказал глава профильного комитета Рады.

Украинский военный в зоне АТО (\фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

Чтобы поддерживать навыки резервистов и стимулировать их заключать контракты на службу – ежегодно планируют проводить сборы для около 20-25 тысяч человек. Завитневич считает, что если количество резервистов-контрактников вырастет, то именно они станут основой для комплектования боевых частей в особый период.

Но основной вопрос, который закон оставляет без ответа, какие основания могут заставить Зеленского в срочном порядке созвать и отправить на фронт "армию ветеранов". У Завитневича есть свое видение этой ситуации. Он считает, что призвать их можно будет только в случае "резкого обострения" военной обстановки.

"Усиление обстрелов на линии разграничения не является основанием для призыва резервистов", – уверен депутат.

"Юридическая сотня" считает, что закон нарушает Конституцию, а именно принцип распределения власти. По мнению правозащитников, призыв резервистов – это "скрытая мобилизация", которая будет проводиться без согласия Рады.

О нарушении Основного закона говорит и вывод Главного научно-экспертного управления Рады к законопроекту. Отмечается, что предоставление президенту права единолично объявлять призыв военных сомнительно с точки зрения объема его конституционных полномочий.

Отбор мотивированных

"Мы не боимся этого закона", – говорит ветеран АТО и военный психолог Андрей Козинчук в беседе с РБК-Украина.

При этом документ, принятый Радой, резервист назвал "вялым" и "непонятным". По его словам, ветераны АТО/ООС в большинстве своем люди мотивированные и нет необходимости вводить в законодательство "репрессивные" методы для того, чтобы стимулировать их защищать страну.

Козинчук считает, что только около 20% резервистов могут быть "отказниками" в случае объявления призыва. Но они имеют на это право, уверен военный психолог. "Они уже себе все доказали", – объяснил он.

Себя бывший военный относит к тем резервистам, которые сами, не дожидаясь указа президента, готовы добровольно вернуться на фронт. Правда, и причина для этого должна быть весомая – прямая атака россиян или прорыв линии обороны.

"Поверьте, опять будут ломиться в военкоматы... Я же по всем регионам езжу, общаюсь с ветеранами, и даже те, кто осели и имеют работу, семью, детей, в случае "четкого движа" (речь о военной атаке России, – ред.) сорвутся и бегом-бегом побегут", – заявил он.

Украинский танк в зоне проведения АТО (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

Самые подготовленные и мотивированные ветераны, говорит Козинчук, и так уже подписали контракты со своими бригадами и готовы в любой момент отправиться на фронт. По его мнению, на таких бойцов и стоило ориентироваться при подготовке закона. А вот попытки в массовом порядке призвать в ВСУ недостаточно мотивированных людей только снизят обороноспособность страны, добавил он.

"Я недавно военный рюкзак свой перебирал. Потому что есть у ветеранов такая традиция – начинается весна, надо перебрать свой рюкзачок, зимнее убрать, весеннее положить. Я, конечно, не хочу войны, но если такой "движ", то это даже будет интересно", – отметил бывший военный.

Министерство по вопросам ветеранов пообещало предоставить РБК-Украина свою позицию по нормам принятого закона. В частности, не нарушают ли они права и свободы ветеранов. Но к моменту публикации статьи издание комментарий так и не получило. В министерстве попросили дополнительное время для анализа закона и подготовки ответа.

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Последние дни марта прошли на фоне осложнения ситуации на Донбассе. Украинская и российская сторона обвинили друг друга в подготовке провокаций и попытках вернуть конфликт в горячую фазу. Принятие закона о срочном призыве ветеранов также ложится в канву милитаризации противников. Теперь многое зависит от того, даст ли Россия повод Зеленскому в ближайшее время использовать новые полномочия.